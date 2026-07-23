교육 데이터 700종 온라인서 전수 분석…KERIS '안심구역' 공식 지정

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

보안 가상환경서 교육통계·학업성취 자료 활용

원시자료 반출 차단하고 결과물만 심사 후 제공

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 한국교육학술정보원(KERIS)이 과학기술정보통신부로부터 교육 데이터 안심구역 운영기관으로 공식 지정됐다고 23일 밝혔다.

교육 데이터 안심구역은 보안이 적용된 온라인 가상환경에서 교육 관련 전수 데이터를 분석할 수 있도록 구축한 서비스다. 데이터산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법에 따라 운영기관 지정이 이뤄졌다.

교육부 전경. [사진=교육부]

안심구역에는 교육통계와 학교정보, 대학정보, 취업통계, 일반행정, 학업성취도, 평생교육 등 약 700종의 데이터가 탑재돼 있다.

교육부는 지난해 5월부터 온라인 교육 데이터 안심구역을 구축해 운영해 왔다. 연구자가 오프라인 분석센터를 직접 방문해야 했던 기존 방식의 시·공간적 제약을 줄인 것이 특징이다.

이번 공식 지정에 따라 학술논문이나 정책연구에서 활용한 데이터의 출처와 분석 환경에 대한 신뢰성도 높아질 것으로 교육부는 기대했다.

연구자는 기존 에듀데이터서비스(EDSS)에서 표본 데이터를 내려받아 기초 분석을 한 뒤 보다 정밀한 분석이 필요하면 안심구역에서 전수 데이터를 활용할 수 있다. 교육 데이터와 다른 기관의 데이터를 결합해 분석할 때는 개인정보 이노베이션 존을 이용할 수 있다.

안심구역은 외부 인터넷과 차단된 가상 데스크톱 인프라 환경에서 운영된다. 개인정보와 단체 정보는 식별할 수 없도록 비식별·익명 처리한다. 원시 데이터는 외부로 반출할 수 없으며 분석 결과물만 별도 심사를 거쳐 반출할 수 있다.

이용자가 보유한 데이터를 교육 데이터와 함께 분석하는 것도 가능하다. R과 파이썬, SPSS, STATA 등 통계 분석 프로그램을 제공하며 인터넷 접속이 가능한 곳에서는 24시간 이용할 수 있다.

교육부는 연구자 수요가 많은 데이터를 비식별 처리해 안심구역에 지속해서 추가할 계획이다.

이윤홍 교육부 인공지능인재지원국장은 "이번 안심구역 공식 지정은 안전하고 신뢰할 수 있는 환경에서 교육 데이터를 분석할 수 있다는 국가적 보증"이라며 "앞으로도 연구자의 수요에 맞는 다양한 데이터 분석 환경을 구축하고 이를 지속적으로 고도화해 나가겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com