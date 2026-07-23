부산시 여성문화회관, '평생월급 프로젝트' 특강…연금 제도 안내

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국민·기초·주택연금 주제 다룸

무료 참여 가능, 신청은 10일까지

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시 여성문화회관이 연금으로 설계하는 노후 준비 특강을 준비했다.

여성문화회관은 시민들의 안정적인 노후 준비와 재무 역량 강화를 돕기 위해 다음달 12일 여성문화회관 소극장에서 국민연금·기초연금·주택연금을 주제로 한 특강을 개최한다고 23일 밝혔다.

평생월급 프로젝트 웹이미지[사진=부산시] 2026.07.23

이번 강의 제목은 '평생월급 프로젝트'다.

교육은 국민연금공단 전문강사 박명희 강사가 맡는다. 박 강사는 기초연금 수급액과 수급 요건, 국민연금 가입·수급 제도, 주택연금의 종류와 수령액, 주택연금 활용 방법 등 노후 준비 과정에서 필요한 핵심 정보를 설명한다. 제도 안내에 그치지 않고 생애주기에 맞는 노후 재무 계획 수립 방법을 함께 다룰 예정이다.

참여 대상에는 제한을 두지 않았다. 여성뿐 아니라 남성도 신청할 수 있으며 중장년층은 물론 사회초년생과 청년 등 성별·연령과 관계없이 노후 준비에 관심 있는 시민 누구에게나 열려 있다.

수강료는 무료다. 신청은 부산시 통합예약 시스템을 통해 다음달 10일까지 할 수 있다. 온라인 참여가 어려운 시민을 위해 여성문화회관 전화 또는 방문 접수도 병행한다.

김정화 관장은 "이번 특강이 시민들이 각종 연금제도를 이해하고 체계적으로 노후를 준비하는 데 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 생애주기별 생활설계와 시민 재무 역량 강화를 위한 교육을 꾸준히 마련하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com