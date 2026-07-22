국민연금 위탁운용사 스타우드, 전주 사무소 개소

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지난해 서울 이어 국내 두 번째

미국 외 한 국가에 2개 사무소 첫 사례



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 국민연금의 위탁자산을 운용하는 글로벌 대체투자 전문 운용사 스타우드 캐피탈 그룹이 전북특별자치도 전주시에 신규 사무소를 개소했다고 22일 밝혔다.

김성주 국민연금공단 이사장은 이날 전주시 만성동에서 열린 스타우드 전주 사무소 개소식에 참석했다. 행사에는 배리 스턴리흐트 스타우드 창업주 겸 회장·최고경영자(CEO), 마이클 레프튼 글로벌 투자유치 및 투자자관계(IR) 총괄 대표, 최영재 한국 대표 등이 참석했다.

스타우드는 2012년부터 국민연금공단과 협력해 부동산 대체투자 분야의 위탁자산을 운용하고 있다.

국민연금공단 본사 전경. [사진=국민연금공단]

스타우드의 국내 사무소 개설은 지난해 서울 마곡 원그로브에 이어 두 번째다. 스타우드가 본사가 있는 미국을 제외하고 한 국가에 2개 사무소를 운영하는 것은 한국이 처음이다.

스타우드는 전주 사무소를 통해 국민연금의 글로벌 투자 전략을 지원하고 전주 금융서비스 산업과의 협력을 확대할 예정이다.

스턴리흐트 회장은 "이번 전주 사무소 개소를 통해 국민연금과의 관계를 강화하고 한국 자본시장에서 스타우드의 역할을 확대할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

김 이사장은 "스타우드의 전주 사무소 개소는 한국 자본시장의 글로벌 위상을 보여주는 사례"라며 "앞으로도 스타우드와 긴밀한 협력 관계를 이어가며 전주 금융산업 성장에 함께 기여하기를 기대한다"고 말했다.

이번 개소로 전주에 사무소를 둔 해외 자산운용사는 총 12곳으로 늘었다. 국내외 금융기관을 모두 포함하면 전주 소재 금융기관은 총 25개사다.

dconnect@newspim.com