[AI MY 뉴스] 뉴욕 반도체주 프리뷰...엔비디아·AMD·TSMC 동반 하락

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유가 급등·중동 리스크에 투자심리 위축

빅테크 AI 투자 지속 여부가 업종 향방 가를 핵심 변수

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 22일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 반도체주가 일제히 약세를 나타냈다.

미국과 이란의 군사 충돌로 국제유가가 급등한 가운데, 장 마감 후 예정된 알파벳(GOOGL)과 테슬라(TSLA)의 2분기 실적 발표를 앞두고 투자자들의 경계심이 커지면서 반도체 업종에도 매도세가 이어지고 있다.

시장에서는 최근 반도체주 조정이 단순한 차익실현을 넘어 인공지능(AI) 투자 확대가 실제 수익으로 이어질 수 있는지에 대한 의문이 반영된 결과라는 분석이 나온다. 이번 실적 시즌에서 빅테크의 자본지출(CapEx) 계획과 AI 투자 성과가 확인될 경우 업종의 단기 방향이 결정될 것으로 전망된다.

엔비디아 로고 [사진=블룸버그통신]

◆ 반도체주 일제히 약세…실적 발표 앞두고 관망세

이날 개장 전 거래에서 반도체 종목들은 대부분 하락했다.

▲아이셰어즈 반도체 ETF(SOXX)는 2% 이상, ▲반에크 반도체 ETF(SMH)는 2% 가까이 내렸다.

▲엔비디아(NVDA)를 비롯해 ▲브로드컴(AVGO), ▲AMD(AMD), ▲마이크론 테크놀로지(MU), ▲마벨 테크놀로지(MRVL), ▲아스테라 랩스(ALAB) 등 주요 AI·반도체 종목도 일제히 약세를 나타냈다.

▲대만 반도체 제조(TSM)도 내년 반도체 위탁생산 가격 인상 기대에도 불구하고 업종 전반의 투자심리 악화 영향으로 하락세를 보였다.

시장에서는 최근 반도체주 변동성이 확대되면서 투자자들이 공격적인 매수보다 실적 확인 이후 대응에 무게를 두는 모습이라고 평가했다.

◆ AI 투자 지속성 시험대…"빅테크 실적이 최대 변수"

투자자들의 관심은 이날 장 마감 후 발표되는 알파벳과 테슬라의 실적으로 쏠려 있다.

특히 알파벳은 AI 전략과 클라우드 사업의 성장세, 하반기 자본지출 계획이 핵심 관심사로 꼽힌다. 테슬라 역시 AI와 자율주행 투자 계획, 향후 투자 기조가 시장의 평가를 받을 전망이다.

시장에서는 빅테크 기업들이 AI 인프라에 막대한 자금을 투입하고 있지만, 이러한 투자가 실제 매출과 이익 증가로 이어지고 있는지는 아직 충분히 입증되지 않았다는 지적이 나온다.

여기에 국제유가 급등으로 인플레이션 우려가 다시 커지면서 연방준비제도(Fed)의 긴축 기조가 예상보다 오래 지속될 수 있다는 점도 성장주인 반도체 업종에 부담으로 작용하고 있다.

시장에서는 이번 실적 시즌에서 AI 투자 확대 의지가 재확인될 경우 반도체주가 반등의 계기를 마련할 수 있지만, 자본지출 축소나 수익성 둔화 신호가 나올 경우 업종 전반의 변동성이 한층 확대될 가능성이 있다고 보고 있다.

koinwon@newspim.com