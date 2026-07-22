韓 남자배구, 평가전서 '세계 7위' 브라질 상대 3-1 짜릿한 역전승

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=국제배구연맹(FIVB) 랭킹 26위인 한국 남자 배구대표팀이 세계 강호 브라질(7위)과의 평가전에서 짜릿한 역전승을 거뒀다.

남자대표팀은 22일 충북 제천체육관에서 열린 브라질과 1차 평가전에서 3-1(22-25 25-21 25-23 25-20)로 이겼다.

[서울=뉴스핌] 한국 남자 배구대표팀이 22일 충북 제천체육관에서 열린 브라질과 1차 평가전에서 3-1(22-25 25-21 25-23 25-20)로 이겼다.[사진=대한배구협회 SNS] 2026.07.22 willowdy@newspim.com

아포짓 스파이커 신호진과 아웃사이드 히터 임성진이 각각 20점과 18점을 올리며 공격을 이끌었다. 브라질 길례르미 사비누는 23점으로 양 팀 통틀어 가장 많은 득점을 올렸지만 팀 패배로 빛을 잃었다.

한국은 1세트에서 브라질의 길례르미 사비누에게 9점을 허용하며 22-25로 첫 세트를 내줬다. 하지만 2세트 23-21에서 브라질 파울루 시우바의 서브 범실에 이어 임성진의 서브 에이스가 나오면서 25-21로 세트를 가져갔다.

3세트 12-13으로 뒤진 상황에선 정한용이 연속 서브 에이스를 터뜨려 14-13으로 전세를 뒤집었다. 이후 팽팽한 공방을 이어가다가 23-23에서 김요한의 대각선 강타와 이상현의 다이렉트 공격 성공으로 세트를 따냈다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 신호진이 1일 2025-2026 V리그 남자부 OK저축은행과의 홈경기 3세트 서브 에이스로 매치 포인트를 올리고 포효하고 있다. [사진=KOVO] 2026.02.1 psoq1337@newspim.com

세트 스코어 2-1로 역전한 뒤 4세트에는 신호진의 9득점 활약으로 완벽하게 압도하면서 20점 고지를 먼저 밟았다. 24-20 매치포인트에서 브라질의 가브리에우 비엘레르의 허무한 서브 범실로 한국의 역전승이 완성됐다.

대표팀의 이번 평가전은 오는 9월 열리는 2026 아시아 선수권대회와 일본 아이치·나고야 아시안게임을 대비한 것이다. 1차 평가전을 성공적으로 마친 한국은 오는 25일 오후 3시와 26일 오후 1시에 같은 장소에서 브라질과 평가전을 치른다. 25일 2차 평가전이 열리기 전에는 최근 현역 은퇴를 선언한 곽승석의 국가대표 은퇴식이 열린다.

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