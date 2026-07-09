남녀 배구대표팀, 제천 평가전 18인 명단 확정…男 브라질·女 인도네시아 상대

AI 핵심 요약beta
- 대한배구협회가 9일 제천 평가전 남녀 대표 18명씩 발표했다
- 남자는 임동혁·신호진 앞세워 22~26일 브라질과 평가전 했다
- 여자는 강소휘·나현수 중심으로 23~26일 인도네시아와 맞대결해 전력 점검했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 대한민국 남녀 배구대표팀이 제천 평가전에 나설 최종 명단을 확정했다.
대한배구협회는 오는 22일부터 26일까지 충북 제천체육관에서 열리는 '대한민국 배구 국가대표팀 평가전 2026'에 출전할 남녀 대표팀 명단을 9일 발표했다. 남녀 대표팀은 각각 18명으로 구성됐다.
최근 아시아배구연맹(AVC) 네이션스컵에서 준우승한 남자대표팀은 임동혁(대한항공), 신호진(현대캐피탈) 등을 앞세워 브라질과 평가전을 치른다. 남자대표팀은 22일과 25~26일 제천체육관에서 브라질을 상대한다.
지난달 AVC컵에서 우승한 여자대표팀은 강소휘(한국도로공사), 나현수(현대건설) 등 우승 멤버를 중심으로 인도네시아와 맞붙는다. 여자대표팀은 23일과 25~26일 인도네시아를 상대로 경기력을 점검한다.
이번 평가전은 8월 동아시아선수권대회와 아시아선수권대회, 9월 2026 아이치·나고야 아시안게임을 앞두고 치르는 실전 점검 무대다. 대한배구협회는 평가전을 마친 뒤 동아시아선수권과 아시아선수권에 출전할 최종 엔트리를 확정할 예정이다.
◆대한민국 배구 국가대표팀 평가전 2026 남자 대표팀 명단(18명)
▲세터 = 김관우(대한항공), 한태준(우리카드), 황승빈(현대캐피탈)
▲리베로 = 김영준(우리카드), 박경민(현대캐피탈)
▲아웃사이드히터 = 방강호(한국전력), 임성진(국군체육부대), 임재영, 정한용(이상 대한항공), 윤서진(KB손해보험)
▲아포짓 스파이커 = 김요한(삼성화재), 신호진(현대캐피탈), 임동혁(대한항공)
▲미들블로커 = 박창성(OK저축은행), 양수현(삼성화재), 이상현(국군체육부대), 차영석(KB손해보험), 최준혁(대한항공)
◆대한민국 배구 국가대표팀 평가전 2026 여자 대표팀 명단(18명)
▲세터 = 김다인(현대건설), 이고은(흥국생명), 이수연(한국도로공사)
▲리베로 = 김효임, 유가람(이상 GS칼텍스), 한다혜(SOOP)
▲아웃사이드히터 = 강소휘(한국도로공사), 박여름(정관장), 이예림(현대건설), 육서영(IBK기업은행)
▲아포짓 스파이커 = 나현수(현대건설), 박은서(SOOP), 정윤주(흥국생명)
▲미들블로커 = 김세빈(한국도로공사), 박은진(정관장), 이다현(NEC 레드 로켓), 이주아(IBK기업은행), 정호영(흥국생명)