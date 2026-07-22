최현덕 남양주시장, 민선9기 비전 '시민주권시대, 남양주 대전환' 제시

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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 최현덕 남양주시장은 22일 경기도경제과학진흥원 광교홀에서 열린 '2026년 민선9기 도지사-시장·군수 간담회'에 참석해 경기도와의 상생 협력을 다지고 지역 발전을 위한 주요 현안 사업에 대한 도의 적극적인 지원을 요청했다고 밝혔다.

최현덕 남양주시장은 '2026년 민선9기 도지사-시장·군수 간담회'에서 민선9기 시정 비전인 '시민주권시대, 남양주 대전환'을 소개했다.[사진=남양주시]

이날 간담회에는 추미애 경기도지사와 최현덕 남양주시장을 비롯해 도내 31개 시·군 단체장이 참석했으며 시장·군수 희망 메시지 발표, 민선9기 도정 운영 방향 설명, 도-시군 공동선언문 채택 순으로 진행됐다.

최현덕 시장은 희망 메시지를 통해 민선9기 시정 비전인 '시민주권시대, 남양주 대전환'을 소개하며 남양주의 미래 발전 방향을 제시했다.

최 시장은 "남양주는 인구가 빠르게 증가하고 있지만 시민의 삶을 더 나은 방향으로 이끌 기반은 아직 충분하지 않다"며 "시민과 함께 도시의 변화를 만들어 가겠다는 뜻을 담아 민선9기 비전을 '시민주권시대, 남양주 대전환'으로 정했다"고 말했다.

이어 경기동북부 주민들의 오랜 숙원인 공공의료원 건립 필요성과 시급성을 강조했다. 최 시장은 "국민의 생명과 건강을 지키는 문제는 결코 경제성의 잣대로 판단해서는 안 된다"며 "경기동북부는 공공의료 기반이 부족해 주민들의 의료서비스 접근성이 상대적으로 낮다"고 지적했다.

또 "남양주에 공공의료원이 건립되면 남양주를 비롯해 구리·양평·가평 등 경기동북부 140만 주민이 혜택을 받을 수 있다"며 "신속한 예비타당성 조사를 거쳐 조기에 착공될 수 있도록 경기도가 적극적으로 지원해 달라"고 요청했다.

간담회에서는 이 밖에도 경기동북부 미래산업벨트 조성, 9호선 조기 착공, 경기동북부 K-문화관광벨트 구축, 경기동북부 규제혁신 특별권역 지정, 실질적 지방분권 추진 등 경기도와의 협력이 필요한 주요 과제가 함께 논의됐다.

최현덕 시장은 "남양주시도 경기도의 든든한 동반자로서 지역 현안을 해결하고 경기동북부의 동반 성장을 이끄는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com