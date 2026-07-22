경남교육청, '경남학생의회' 정례회 개최…학생 의정활동 본격화

학생 대표 62명 모여 생활정책 논의

스마트기기 과의존 등 정책 제안

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청이 학생 대표들이 참여하는 경남학생의회 정례회를 열고 학생 주도 의정 활동을 본격화했다.

22일 오후 창원시 마산합포구 대한민국민주주의전당에서 경남학생의원 62명과 학생자치 지원단 등 100여 명이 참석한 가운데 열린 '2026년 경남학생의회 정례회'[사진=경남도교육청] 2026.07.22

도교육청은 22일 창원시 마산합포구 대한민국민주주의전당에서 학생의원 62명과 학생자치 지원단 등 100여 명이 참석한 가운데 '2026년 경남학생의회 정례회'를 개최했다고 밝혔다. 경남학생의회는 도내 30만여 명의 학생을 대표해 학생 관련 정책과 현안을 논의·의결하는 공식 기구다.

지식 전달 중심의 민주시민교육을 넘어 학생들이 일상 속 참여와 실천을 통해 민주주의 가치와 태도를 체득하도록 하는 데 초점을 맞췄다.

경남학생의회는 각 학교 학생 대표가 시·군 지역학생의원으로 활동하고 이 가운데 투표로 선출된 지역의장단이 경남학생의원 62명으로 구성된다. 학생의원들은 청소년과 지역민의 시각에서 학교와 지역사회의 문제를 살피고 이에 대한 해결 방안을 제안하는 역할을 맡는다.

이날 정례회에서는 지난 6월 온라인 소견 발표와 투표를 통해 선출된 경남학생의회 의장단에 대한 당선증 수여가 먼저 진행됐다. 이어 학생의원들이 스스로 마련해 합의한 자치 약속인 '우리의 다짐'을 선포하고 지역 특색을 담은 세 가지 핵심어로 자신을 소개하며 상호 이해와 소통의 시간을 가졌다.

이후 학생의원들은 학생자치 지원단 교사들과 함께 모둠별 정책제안서 작성 실습에 참여했다. 스마트기기 과의존 예방, 지역사회 현안 등을 주제로 문제의 원인과 이해관계자 입장을 분석하고, 상반된 의견을 조율해 실현 가능한 정책 대안을 도출하는 전 과정을 경험했다.

황다현 용남고등학교 학생의회 의장은 "서로의 의견을 경청하며 많은 것을 배울 수 있었던 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로 경남학생의회를 통해 학교와 일상에서 민주주의를 주도적으로 실천해 나가겠다"고 말했다.

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