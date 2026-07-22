부진경자청, 외투기업협의회 공식 출범… '현장 해결사' 가동

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글로벌 규제 대응 위한 실무형 민관 협력체 구축

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산진해경제자유구역청(경자청)이 관내 외국인투자기업의 경영 애로 해소와 글로벌 경쟁력 강화를 위한 공식 민관 협의체를 출범시켰다.

경자청은 22일 신라스테이 서부산에서 관내 외국인투자기업 대표와 각 분야 전문가 등 40여 명이 참석한 가운데 'BJFEZ 외투기업협의회' 발족식을 개최했다고 밝혔다. 이번 협의회는 경자청이 처음으로 구축한 외국인투자기업 협력 체계라는 점에서 주목된다.

22일 신라스테이 서부산에서 열린 'BJFEZ 외투기업협의회' 발족식에서 참석자들이 화이팅을 외치며 기념사진을 찍고 있다.[사진=부산진해경제자유구역청] 2026.07.22

협의회는 관내 외국인투자기업과 함께 경영 현장의 규제와 애로사항을 신속히 해결하기 위한 실무형 전문가 자문단 성격을 지닌다. 자문단에는 법무법인 세종 등 법률·회계 전문가와 함께 AMCHAM(주한미국상공회의소), ECCK(주한유럽상공회의소) 등 글로벌 정책 전문가들이 참여했다.

자문단은 단순 서면 자문을 넘어 관세·세무·법률 등 분야별 기업 맞춤형 자문을 수행할 예정이다. 급변하는 글로벌 규제 환경에 대응해 외국인투자기업을 위한 밀착형 '해결사' 역할을 하겠다는 구상이다.

이날 발족식에서는 협의회의 자율성과 대표성을 확보하기 위한 임원진 선출도 진행됐다. 초대 협의회장에는 ㈜비앤피로지스틱스 김인호 대표이사가, 부회장에는 스타우프코리아(유) 김명성 대표이사가 각각 선출됐다.

협의회 회원사와 전문가 자문단 간 거버넌스 구축을 위한 공동 협력 업무협약(MOU)도 체결됐다. 외투기업협의회를 대표해 김인호 회장이, 전문가 자문단을 대표해 전 코트라 사장인 법무법인 세종 유정열 고문이 협약서에 서명했다.

양측은 외국인투자기업 투자 유치 활성화를 위한 관세·세무·법률 자문과 정보 공유, 글로벌 신산업·환경 규제 대응을 위한 공동 사업 발굴, 고충 처리를 위한 간담회·실무 네트워크 구축 등에 긴밀히 협력하기로 했다.

경자청은 협의회 초기에는 운영 기반과 네트워크 정착을 적극 지원하고 이후 회원기업 중심의 자율적 의사결정 구조를 갖춘 민간 주도형 자생적 협의체로 전환한다는 계획이다.

박성호 청장은 환영사에서 "협의회의 목적은 외투기업의 투자환경 개선과 경쟁력 강화에 있다"면서 "협의회에서 도출된 규제 개선 과제는 행정에 충실히 반영하고 필요 시 중앙정부와 관계기관에 적극 건의해 기업하기 좋은 환경을 제도적으로 뒷받침하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com