같은 앱도 고객마다 다르게…신세계, 초개인화 쇼핑 시대 연다

AI 핵심 요약beta
- 신세계백화점이 23일 서울대와 개발한 AI 분석기술을 ICML 논문으로 채택됐다.
- 온·오프라인 2억건 쇼핑데이터를 학습시켜 초개인화 분석을 구현했다.
- 내년 초 AI 세일즈 에이전트를 도입해 추천과 영업을 고도화한다.
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내년 'AI 세일즈 에이전트' 도입…객단가 최대 46% 향상 기대
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 신세계백화점이 서울대학교와 공동 개발한 인공지능(AI) 기반 초개인화 고객 분석 기술이 국제 머신러닝 학회(ICML) 논문으로 채택됐다. 국내 백화점 업계의 산학협력 연구가 ICML에 채택된 것은 처음이다.
23일 신세계백화점은 온라인과 오프라인에서 축적한 약 2억건의 쇼핑 데이터를 AI가 학습할 수 있도록 가공한 'AI 레디 데이터'를 구축했다고 밝혔다. 구매 이력뿐 아니라 방문 패턴과 관심 브랜드 등을 분석해 고객 개개인의 취향과 생활 방식을 세밀하게 파악하는 기술이다.
기존 고객 분석이 성별과 연령, VIP 등급 등 집단 단위에 머물렀다면 앞으로는 같은 앱에서도 고객별로 다른 상품과 행사, 여행·문화 콘텐츠를 제안할 수 있게 된다.
신세계백화점은 내년 초 영업 현장의 데이터를 실시간 분석하는 'AI 세일즈 에이전트'를 도입할 예정이다. 고객별 상품 추천과 프로모션 전략, 상품 운영 등을 지원하는 업무용 AI 도구로 활용한다.
사전 시뮬레이션에서는 개인화 추천 기술을 적용할 경우 객단가가 최대 46% 높아지는 것으로 분석됐다. 신세계백화점 관계자는 "AI 기술을 기반으로 고객 경험과 데이터 중심의 영업 의사결정을 지속 고도화하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com