대전교육청 "지역 연계 초 1·2 맞춤형 프로그램 만족도 96.61%"

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전년 상반기보다 12.31%p 상승

재신청·추천 의향도 17.21%p ↑

"현장 의견 반영 사업 개선 효과"

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 운영하는 지역 연계 초등학교 1·2학년 맞춤형 프로그램이 학교 현장에서 높은 만족도를 얻고 있는 것으로 나타났다.

22일 시교육청에 따르면 이달 초 지역 연계 초 1·2학년 맞춤형 프로그램 운영학교를 대상으로 진행한 만족도 조사 결과 학교 현장 만족도가 96.61%를 기록했다. 이는 전년 상반기보다 12.31%포인트 상승한 수치다.

대전시교육청 '지역 연계 초 1·2 맞춤형 프로그램' 운영 모습. [사진=대전시교육청] 2026.07.22 vincent977@newspim.com

프로그램 재신청과 추천 의향도 지난해 상반기보다 17.21%포인트 상승하며 사업에 대한 학교 현장의 신뢰도도 높아진 것으로 조사됐다.

지역 연계 초 1·2학년 맞춤형 프로그램은 지역 대학과 공공기관의 전문 인력을 활용해 초등학교 1, 2학년에게 다양한 체험 중심 프로그램을 무상으로 제공하는 사업이다. 현재 91개 학교 352개 학급에서 77종의 프로그램을 운영하고 있으며 주강사 203명과 참여 학생 4640명이 함께하고 있다.

시교육청은 이번 만족도 상승의 주요 요인으로 현장 중심의 사업 환류를 꼽았다.

2026학년도 상반기 지역 연계 초 1·2 맞춤형 프로그램 만족도 결과 시기별 변화폭(표). [자료=대전시교육청] 2026.07.22 vincent977@newspim.com

지난해 만족도 조사와 학교 점검, 운영기관 컨설팅에서 수렴한 의견을 바탕으로 강사 역량 강화 연수, 사업 운영 지침 보급, 현장 점검 등을 추진하며 프로그램의 완성도를 높였다는 설명이다.

운영기관도 강사 전문성 강화와 학교와의 소통 확대를 통해 사업의 질을 높이는 데 힘을 보탰다.

안효팔 초등교육과장은 "이번 만족도 향상은 학교 현장의 의견을 정책에 반영하고 지속해서 개선해 온 결과"라며 "앞으로도 현장과 적극 소통하며 학교의 업무 부담은 줄이고 학생들에게는 더욱 질 높은 초등 방과후·돌봄 프로그램을 제공할 수 있도록 사업을 더욱 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

vincent977@newsplm.com