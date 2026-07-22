KB국민은행, 삼성물산·뉴아이와 '주거 연계 자산관리' 협력

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 22일 삼성물산·뉴아이와 협약했다
- 입주민에 금융·부동산·세무 통합서비스를 제공했다
- 반포 트리니원부터 맞춤 자산관리 확대에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행이 주거 플랫폼과 연계한 종합 자산관리 서비스 확대에 나섰다.
KB국민은행은 삼성물산, 뉴아이와 함께 입주민 대상 자산관리 서비스 제공을 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다.
이번 협약은 삼성물산의 홈플랫폼 '홈닉'과 국민은행의 자산관리 역량, 뉴아이의 세금 AI 플랫폼을 결합해 금융·부동산·세무를 아우르는 통합 서비스를 제공하는 것이 핵심이다.
이에 따라 입주민은 홈닉 앱을 통해 부동산·세무·법률 컨설팅과 함께 상속·증여세 시뮬레이션 등 AI 기반 세무 서비스를 이용할 수 있다. 금융 혜택 서비스도 함께 제공된다.
국민은행은 우선 반포 래미안 트리니원 입주민을 대상으로 맞춤형 자산관리 서비스를 제공하고, 전담 PB센터를 통해 금융과 비금융을 결합한 상담을 지원할 계획이다. 향후 서비스 적용 단지도 확대할 예정이다.
peterbreak22@newspim.com