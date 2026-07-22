청주시, 10년 스마트 교통 청사진 마련

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AI·자율주행·UAM 기반 단계적 구축

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시가 향후 10년간 교통안전과 편의를 높이기 위한 스마트 교통체계 구축에 나선다.

청주시는 22일 임시청사 소회의실에서 이장섭 시장과 교통 분야 전문가 등이 참석한 가운데 '지능형교통체계(ITS) 기본계획(2026~2035) 수립 완료보고회'를 열었다고 밝혔다.

지능형교통체계(ITS) 기본계획(2026~2035) 수립 완료보고회. [사진=청주시] 2026.07.22 baek3413@newspim.com

계획은 단기(2026~2028년)와 중장기(2029~2035년)로 나눠 추진된다. 단기에는 간선도로와 어린이·노인 보호구역 등 취약지역 중심으로 노후 장비를 교체하고 생활밀착형 안전서비스를 확대한다.

중장기에는 스마트 교통서비스를 시 전역으로 확산하고 자율주행 대중교통, 차세대 ITS(C-ITS), 개인형 이동장치(PM), 도심항공교통(UAM) 기반을 구축할 계획이다.

분야별로는 ▲스마트 교통운영▲교통안전▲시민 체감형 교통편의▲미래 교통체계 등 4개 축으로 추진된다. AI 기반 CCTV와 스마트 교차로로 교통 흐름을 관리하고 스마트 횡단보도와 긴급차량 우선신호 시스템으로 보행자 안전과 대응시간을 개선한다.

또 버스정보시스템(BIS) 고도화와 실시간 신호정보 제공 확대와 자율주행·UAM·빅데이터 기반 교통서비스 도입도 추진한다.

이장섭 시장은 "시민 안전과 편의는 물론 미래 모빌리티에 대응하는 교통 청사진"이라며 "AI와 디지털 기술 기반 스마트 교통체계를 구축해 체감도 높은 교통환경을 만들겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com