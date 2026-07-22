피오, 제주서 보행 중 교통사고…소속사 "경미한 부상, 촬영 예정대로"

AI 핵심 요약beta
- 피오가 19일 제주서 교통사고를 당했다.
- 부상은 팔꿈치·무릎 찰과상에 그쳤다.
- 소속사는 퇴원 후 촬영을 이어간다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 그룹 블락비 멤버 겸 배우 피오(표지훈)가 제주도 휴가 중 교통사고를 당했으나, 큰 부상은 아닌 것으로 확인됐다.
22일 피오 소속사 아티스트컴퍼니에 따르면 "피오가 제주에서 길을 건너다 교통사고를 당했다"며 "부상 정도는 경미해 치료 후 현재는 퇴원한 상태"라고 전했다. 이어 "다음 주 예정된 드라마 '굿파트너2' 촬영 일정도 차질 없이 소화할 예정"이라고 밝혔다.
경찰과 소방당국 등에 따르면 피오는 지난 19일 오후 9시 56분께 제주 시내 한 도로에서 보행 중 승용차에 부딪히는 사고를 당했다. 신고를 받고 출동한 구급대에 의해 인근 종합병원 응급실로 옮겨진 피오는 팔꿈치와 무릎 등에 찰과상을 입었으나, 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.
경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다. 사고를 낸 운전자 A씨의 음주운전이나 신호위반 등 중대 과실은 확인되지 않은 것으로 파악됐다.
한편 지인과 함께 제주도를 찾았던 피오는 최근 넷플릭스 오리지널 시리즈 '참교육'에서 봉근대 역으로 출연한 바 있다.
taeyi427@newspim.com