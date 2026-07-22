안양시, 초등학교 25곳 주변 '아동보호구역' 지정...24시간 모니터링

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

만안구 9곳·동안구 16곳 지정...반경 500m 이내 범죄 예방 특화

스마트도시통합센터 AI 관제 가동...경찰 협력해 등하교 순찰 강화

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 아동 대상 범죄를 예방하고 안전한 통학 환경을 조성하기 위해 관내 초등학교 25곳 주변을 '아동보호구역'으로 지정했다고 22일 밝혔다.

안양시청 전경. [사진=안양시]

시는 지난 6월 29일부터 7월 21일까지 진행한 행정예고 및 시민 의견 수렴 절차를 마치고 만안구 9개소, 동안구 16개소 등 총 25개 초등학교 주변을 아동보호구역으로 확정했다.

아동보호구역은 지자체장이 유괴나 성범죄 등 각종 범죄 위험으로부터 아동을 보호하기 위해 지정하는 특화 구역이다. 초등학교, 유치원, 어린이집, 도시공원 등 시설 부지 외곽 경계선이나 출입문을 기준으로 반경 500m 이내 구역을 대상으로 지정할 수 있다.

안양시는 지정된 아동보호구역의 안전 강화를 위해 스마트도시통합센터와 연계된 통합관제 폐쇄회로(CC)TV를 활용 24시간 밀착 모니터링 체계를 가동한다. 특히 인공지능(AI) 기반 지능형 관제 시스템을 투입해 비상 상황이나 위협 요소 발생 시 즉각 대응할 방침이다.

아동들의 이동이 집중되는 등하교 및 방과 후 시간대에는 밀착 모니터링을 더욱 강화하는 한편 만안·동안경찰서와 유기적으로 협력해 해당 구역에 대한 경찰 순찰 횟수를 대폭 늘린다.

또한 학교 안전 인력, 지역사회 안전 단체 등과 긴밀히 공조해 통학로 점검 및 환경 개선 활동을 병행함으로써 안전 사각지대를 해소해 나갈 계획이다.

최대호 안양시장은 "이번 아동보호구역 지정은 우리 아이들이 안심하고 오갈 수 있는 통학 환경을 조성하기 위한 선제적이고 실질적인 조치"라며 "첨단 스마트 안전 관리 체계와 민·관·경 공조 시스템을 더욱 촘촘히 구축해 단 한 명의 아이도 위험에 노출되지 않는 '아동친화도시 안양'을 완성하겠다"고 강조했다.

1141world@newspim.com