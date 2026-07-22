창원시, 단독주택지 지구단위계획 재정비…주민협의체 구성

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동별 공개모집 다양한 주민 참여 유도

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 단독주택지 지구단위계획 재정비 과정에 주민 참여를 확대하고 용역 기간을 단축한다.

정규용 창원시 도시정책국장은 22일 시청 프레스센터에서 브리핑을 통해 "단독주택지 지구단위계획 재정비와 관련해 오는 8월 말까지 주민협의체를 구성해 의견 수렴을 체계화하겠다"고 밝혔다. 수렴된 의견은 계획에 반영할 방침이다.

정규용 경남 창원시 도시정책국장(오른쪽 세 번째)이 22일 오전 시청 프레스센터에서 단독주택지 지구단위 계획 재정비와 관련해 브리핑을 하고 있다.[사진=창원시] 2026.07.22

주민협의체는 각 동별 공개모집을 통해 다양한 계층의 주민 참여를 유도하고 관련 단체는 추천 방식으로 위촉한다. 참여자는 무보수 명예직으로 계획 수립 전반에 관여하게 된다.

시는 시민 참여 기반의 계획 수립과 함께 '창원 배후도시 지구단위계획 재정비 용역' 완료 시점을 당초보다 5개월 앞당긴 2027년 7월로 조정했다. 제5대 시정 공약 이행과 지난 6월 착수한 4차 재정비 용역과의 연계를 고려한 조치다.

용역 기간 단축은 행정절차를 간소화하고 주민 불편 해소 시점을 앞당기기 위한 조치로 계획의 실행력을 높이는 데 초점을 맞췄다. 주민협의체를 통해 수렴된 의견을 계획안에 반영해 현장 체감도를 높이겠다는 구상이다.

정 국장은 "주민과의 소통과 신속한 행정절차는 지구단위계획의 신뢰를 높이는 기반"이라며 "주민 의견을 반영해 공약을 차질 없이 이행하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com