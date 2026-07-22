과천시, 굴다리길 새 이름 '별양꽃냇길'...시민 공모 거쳐 확정

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총 771건 접수...최우수작 '별양꽃길'에 실개천 사업 반영

시 "공간의 미래 비전 담아, 지역 대표 명소로 조성할 것"

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 시민 공모를 통해 굴다리길의 새로운 도로명을 '별양꽃냇길'로 최종 결정했다고 22일 밝혔다.

과천시가 시민 공모를 통해 새 이름 '별양꽃냇길'로 확정한 굴다리길 전경. [사진=과천시]

시에 따르면 이번 도로명 제정은 굴다리시장 정비사업과 함께 새로 탈바꿈하는 해당 공간의 정체성을 담기 위해 추진된 '과천 굴다리길 도로명주소 명칭 시민 공모'를 거쳐 이뤄졌다. 지난 4월 16일부터 5월 8일까지 진행된 공모전에는 총 771건의 아이디어가 접수되는 등 시민들의 높은 관심이 쏠렸다.

시는 내부 심사와 시민 선호도 조사, 전문가 심사를 거쳐 '별양꽃길'을 최우수작으로 선정한 바 있다. 이후 해당 구간에 추진 중인 실개천 조성 사업의 상징성을 더해 최우수작의 기본 의미를 살린 '별양꽃냇길'로 최종 확정했다.

'별양꽃냇길'은 해당 지역명인 '별양'에 아름다운 거리 이미지를 나타내는 '꽃길', 향후 조성될 실개천을 뜻하는 '냇길'을 조합한 이름이다. 시민 제안을 바탕으로 장소의 특성과 미래 비전을 차별성 있게 담아냈다는 평가를 받는다.

이번 공모에서는 최우수작 외에도 '별양마중길', '과천이음길', '향촌숲길' 등이 우수작에 올랐으며 총 17건의 제안작이 수상작으로 선발됐다.

시는 이날 수상자를 발표하고 시상금을 지급할 예정이다. 최종 결정된 도로명은 법정 도로명주소 부여 절차를 거쳐 향후 공식 상용화된다.

신계용 과천시장은 "새 도로명은 단순한 지명을 넘어 공간의 미래 가치와 정체성을 담아내는 중요한 수단"이라며 "시민들의 지혜로 탄생한 '별양꽃냇길'이 도민과 시민 모두에게 사랑받는 과천의 새로운 명소로 자리매김하길 기대한다"고 말했다.

1141world@newspim.com