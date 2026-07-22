김현수 하동군수 "군민지원청 민원통합창구 본격 가동…원스톱 서비스"

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복합 민원 처리 효율화·인력 배치

하반기 조직개편 전담 부서 신설

[하동=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 하동군이 복합·반복 민원을 한곳에서 처리하는 통합 창구를 가동하며 민원 대응 체계를 전환했다.

군은 민선 9기 군정 비전인 '군민의 삶이 먼저인 하동' 실현을 위해 군민지원청 민원통합창구를 설치하고 본격 운영에 들어갔다고 22일 밝혔다.

하동군민지원청 이미지[사진=하동군] 2026.07.22

기존 분산 처리 방식에서 벗어나 접수부터 사후관리까지 일괄 관리하는 원스톱 체계를 구축한 것이 핵심이다.

군민지원청은 '무엇을 도와드릴까요?'를 명칭으로 담당 부서를 특정하기 어렵거나 다수 부서 협의가 필요한 복합·반복·집단 민원을 한곳에서 접수·처리한다. 민원인이 여러 부서를 찾아다니며 같은 내용을 반복 설명해야 했던 불편을 줄이기 위해 마련됐다.

군은 지난 7월 10일 군청 본관 옛 365군민상담센터에 창구를 설치하고 시범 운영을 시작했다. 접근성이 높은 공간에 사무실을 배치하고, 소통협력관과 6급 공무원, 공무직 등 전담 인력을 투입해 대응 체계를 갖췄다.

민원은 방문·전화뿐 아니라 온라인으로도 접수한다. 온라인 접수는 군청 홈페이지 '열린군수실 김현수입니다' 내 군민지원청 민원통합창구에서 가능하다.

접수된 민원은 관계 부서로 즉시 전달되며 군민지원청이 부서별 검토 의견과 해결 방안을 종합해 민원인에게 최종 답변한다. 접수, 담당자 지정, 부서 검토, 해결 방안 마련, 답변 등록까지 전 과정을 통합 관리하고 처리 결과를 자동 안내하는 방식이다.

복수 부서 협의가 필요한 사안은 군민지원청이 중심이 돼 의견을 조정하고 현장 확인과 실무회의를 병행해 해결 방안을 마련한다. 이를 통해 민원인의 반복 설명과 이동 부담을 줄인다는 계획이다.

군은 민원 처리에 그치지 않고 주민 불편과 지원 필요 과제를 선제적으로 발굴한다. 전 부서와 읍·면을 대상으로 농업·수산·교통·복지 등 분야별 과제를 수집·목록화하고, 군민지원청을 중심으로 해결 방안을 마련할 방침이다.

사후관리도 강화한다. 민원 처리 이후 월 1회 이상 이행 여부를 점검하고 중요 사안은 군수에게 즉시 보고한다. 부서 간 협업으로 해결된 사례는 간부회의 등을 통해 공유해 유사 민원 처리 기준으로 활용한다.

군은 시범 운영 결과를 반영해 하반기 조직개편 시 군민지원청 전담 부서를 신설하고 운영 체계를 보완할 계획이다.

김현수 군수는 "처리 속도와 해결 성과 중심의 책임 행정을 확립하겠다"면서 "단순 창구를 넘어 필요한 지원을 먼저 찾아 제공하는 선제적 행정을 정착시키겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com