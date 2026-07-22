남양주시, 시민 중심의 지속 가능한 사회연대경제 공동비전 선포

[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 남양주시사회적경제네트워크 사회적협동조합이 지난 21일 금곡양정행정복지센터 다목적홀에서 '남양주 사회연대경제 비전선포식'을 열고 시민 중심의 지속 가능한 지역사회 조성을 위한 공동 비전을 선포했다고 22일 밝혔다.

최현덕 남양주시장이 '남양주 사회연대경제 비전선포식'에서 축사를 발표하고 있다. [사진=남양주시제공]

이번 행사는 '함께 만드는 가치, 시민의 삶으로 이어지는 사회연대경제'를 슬로건으로 지역 사회연대경제 조직의 발전 방향을 공유하고 실천 의지를 다지기 위해 마련됐다. 행사에는 사회적기업, 협동조합, 자활기업, 마을기업, 시민사회단체 등 지역 사회연대경제 관계자들이 대거 참석했다.

참석자들은 그간 남양주 사회연대경제 조직의 협력 과정과 주요 성과를 공유한 뒤 시민의 삶을 중심에 둔 4대 공동비전을 발표했다. 4대 비전은 ▲시민의 필요를 지역의 가치와 기회로 연결하는 사회연대경제▲태어나서 삶의 마지막까지 시민 곁을 지키는 돌봄 체계 구축▲지역자원을 시민의 가치로 전환하는 구조 마련▲정책을 시민의 삶으로 실행하는 사회연대경제 구현 등이다.

비전 발표에 이어 분야별 대표들이 비전 선언에 나섰고 참석자 전원의 공동선언도 진행됐다. 특히 폐현수막을 재활용해 제작한 비전 패널과 휴대전화 불빛을 활용한 퍼포먼스를 선보이며 지속가능성과 협력의 가치를 상징적으로 표현했다.

최현덕 남양주시장은 축사에서 "이번 비전선포식은 시민의 삶 속에서 사회적 가치를 실현하기 위한 공동의 약속"이라며 "지역 사회연대경제 조직과 행정이 파트너가 돼 정책 연계를 강화함으로써 시민이 체감할 수 있는 튼튼한 사회연대경제 체계의 기틀을 다지겠다"고 말했다.

남양주시사회적경제네트워크 사회적협동조합은 이번 공동비전을 기반으로 지역문제 해결, 사회서비스 확대, 공동사업 발굴 등을 추진해 시민과 함께 성장하는 사회연대경제 생태계 조성에 박차를 가한다는 계획이다. 남양주시는 앞으로도 지역 사회연대경제 조직과의 긴밀한 협력을 통해 시민이 체감하는 사회적 가치 확산을 적극 지원해 나갈 방침이다.

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