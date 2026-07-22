남원시, 민원행정 서비스 혁신…친절·청렴 기반 시민신뢰 강화

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민원실 전 직원 대상 교육 실시…시장 직접 참여·현장 소통 강화

시민 눈높이 맞춘 응대 역량 향상…공정하고 투명한 행정 실천 다짐

[남원=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 남원시는 시민 중심의 민원서비스 제공과 신뢰받는 행정 구현을 위해 시청 민원실 근무 전 직원을 대상으로 친절·청렴교육을 실시했다고 22일 밝혔다.

이번 교육은 시민과 가장 가까운 현장에서 근무하는 민원 담당 직원들의 서비스 역량을 높이고 친절한 행정문화를 확산하기 위해 마련됐다.

남원시장과 함께하는 친절청렴교육[사진=남원시]2026.07.22 gojongwin@newspim.com

특히 양충모 남원시장이 직접 교육 현장을 찾아 직원들을 격려하고 시민 눈높이에 맞춘 민원행정 실천 방향을 공유했다.

양 시장은 민원실이 시민이 시청을 방문해 처음 만나는 공간인 만큼 직원들의 응대 태도가 남원시 행정의 첫인상을 결정한다고 강조했다.

이어 다양한 민원인을 응대하는 직원들의 노고에 공감하며 현장 의견을 듣고 직원들이 자긍심을 갖고 근무할 수 있는 환경 조성에도 힘쓰겠다고 밝혔다.

이날 교육에서는 친절 서비스 향상뿐 아니라 공직자로서 갖춰야 할 청렴 의식과 책임 있는 업무 자세를 되새기는 시간도 마련됐다. 참석자들은 시민 신뢰를 바탕으로 공정하고 투명한 민원행정을 실천할 것을 다짐했다.

김종표 남원시 민원과장은 "앞으로도 민원 담당 직원들의 업무 역량을 지속적으로 높여 시민에게 더욱 친절한 행정서비스를 제공하겠다"며 "직원 간 배려와 존중이 살아있는 민원실을 만들어 나가겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com