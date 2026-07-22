완주산단 노후 우수관로 정비 9월 완료…103억원 투입 

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노후 우수관로 7.59㎞·보수 14개소 정비...침수 대응

집중호우 대비 배수체계 개선·기업 생산환경 향상

[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군은 산업단지 침수 피해 예방과 안정적인 배수체계 구축을 위해 추진 중인 완주산업단지 노후 우수관로 정비사업을 오는 9월 마무리할 예정이라고 22일 밝혔다.

이번 사업은 환경부 국고보조사업으로 총사업비 103억 원을 투입해 노후 우수관로 7.59㎞를 정비하고 부분 보수가 필요한 14개소를 개선하는 사업이다.

노후 우수관로 정비[사진=완주군]2026.07.22 lbs0964@newspim.com

완주군은 노후 우수관로의 통수 능력을 높여 기후변화에 따른 집중호우에도 산업단지 침수 피해를 예방하고 배수 기능을 강화하는 데 중점을 두고 사업을 추진하고 있다.

군은 지난 2023년 실시설계용역을 시작으로 도로 굴착을 최소화하는 비굴착 보수공법을 적용해 단계적으로 공사를 진행했다. 지난해까지 1~4차 구간 4.37㎞ 정비를 완료했으며 올해 3월 착공한 5차 구간 3.22㎞ 공사가 오는 9월 마무리되면 전체 사업이 완료된다.

사업이 완료되면 산업단지 배수 기능이 크게 향상돼 집중호우에 대한 대응력이 강화되고 기업의 안정적인 생산활동과 근로환경 개선에도 도움이 될 것으로 기대된다.

김태원 완주산업단지사무소장은 "노후 우수관로 정비사업을 차질 없이 마무리해 집중호우로 인한 침수 피해를 예방하고 기업들이 더욱 안전하고 쾌적한 환경에서 생산활동에 전념할 수 있도록 산업단지 기반시설 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com