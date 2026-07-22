스페인 라리가 회장 "돈벌이만 골몰...인판티노 사퇴해야"

"물 보충 휴식은 상업적 꼼수...축구산업 파괴"

"공식 석상에서 침묵하는 공범들이 더 문제"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 하비에르 테바스 스페인 프로축구 프리메라리가(라리가) 회장이 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장을 향해 사퇴를 촉구하며 파상공세를 펼쳤다. 테바스 회장은 2026 북중미 월드컵에서 드러난 각종 파행과 트럼프 특혜 의혹, 과도한 상업주의를 조목조목 짚으며 FIFA의 행태를 강력히 규탄했다.

테바스 회장은 22일(한국시간) 이탈리아 매체 '가제타 델로 스포르트'와의 인터뷰에서 "인판티노 회장은 당장 사퇴해야 한다. 그의 시대는 이미 끝났다"고 단언했다. 다만 독점적 구도의 선거 시스템을 꼬집었다. 그는 "FIFA의 선거 시스템은 근본적으로 썩어있다"며 "어차피 질 선거에 나설 반대 후보가 없어 그가 실제로 물러나는 일은 없을 것"이라고 덧붙였다.

이번 대회 최대 논란이었던 미국 대표팀 공격수 폴라린 발로건의 징계 유예 사태에 대한 비판도 이어졌다. 당초 출전 정지 징계를 받아야 했던 발로건은 도널드 트럼프 미국 대통령의 개입 직후 FIFA가 징계를 1년 유예해 주면서 전 세계적인 공분을 샀다. 이에 알렉산데르 체페린 유럽축구연맹(UEFA) 회장이 결승전 참석을 보이콧하기도 했다. 테바스 회장은 "미국 선수의 징계 유예는 매우 심각한 사안이었다"라며 "벨기에가 토너먼트에서 미국을 탈락시킨 것은 FIFA 입장에서 천운이었다. 그렇지 않았다면 인판티노는 자리를 잃었을 것"이라고 지적했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 하비에르 테바스 스페인 프로축구 프리메라리가 회장. [사진=로이터 자료사진] 2026.07.22 psoq1337@newspim.com

선수 보호를 명분으로 전 경기에 의무 도입된 3분간의 '하이드레이션 브레이크(물 보충 휴식)'와 결승전 하프타임 쇼 역시 거울 뒤에 숨은 상업적 꼼수에 불과하다고 폭로했다. 테바스 회장은 "댈러스, LA, 애틀랜타 경기장엔 에어컨이 가동돼 관중석에서 스웨터를 입어야 할 정도였다"며 "물 보충 휴식은 완전한 거짓말이었고 오직 광고 방송을 내보내기 위한 시간 벌기였다"고 비판했다. 이어 마돈나, 방탄소년단(BTS) 등이 총출동해 하프타임이 27분 22초까지 늘어난 결승전 상황을 두고 "FIFA는 자국 리그가 지탱하는 축구 산업 전체를 파괴하며 오직 자신들의 이익만을 챙기고 있다"고 꼬집었다.

축구계 내부의 방관자들에 대한 쓴소리도 잊지 않았다. 테바스 회장은 "사석에서는 FIFA를 비판하면서 정작 공식 석상에서는 침묵하는 공범들이 더 문제"라며 "향후 월드컵을 64개국 체제로 확대하려는 FIFA의 탐욕을 저지해야 한다"고 목소리를 높였다.

여기에 제프 블라터 전 FIFA 회장도 가세했다. 블라터는 개인 SNS를 통해 "월드컵이 종료 휘슬을 향해 가는 과정에서 신뢰성을 완전히 잃었다. 정치가 경기를 가리는 일이 허용되어서는 안 된다"며 테바스 회장의 발언에 힘을 실었다.

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