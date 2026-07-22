신한투자증권 워크플레이스 WM MOU 200곳 돌파

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

주식보상·법인자금·퇴직연금 등 5대 금융복지 서비스 제공

하반기 경영진 포럼·기업설명회·방문 상담 프로그램 시행

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권이 기업과 임직원을 대상으로 제공하는 '신한 Premier 워크플레이스 WM' 서비스의 업무협약(MOU) 체결 기업이 200곳을 넘어섰다.

신한투자증권은 지난 6월 MOU 체결 기업이 100곳을 돌파한 데 이어 약 한 달 만에 200곳으로 늘었다고 22일 밝혔다. 워크플레이스 WM은 신한투자증권이 올해 기업 간 거래(B2B) 부문의 핵심 전략으로 추진하고 있는 기업 금융복지 서비스다.

신한투자증권은 기업의 인재 확보 경쟁과 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 확산에 따라 임직원 재무복지에 대한 관심이 높아진 점이 MOU 증가에 영향을 미쳤다고 설명했다. 서비스에 대한 기업 담당자 간 평가가 확산된 점도 주요 배경으로 꼽았다.

[사진=신한투자증권]

워크플레이스 WM은 신한 Premier의 자산관리 서비스를 기업과 소속 임직원에게 제공하는 구조다. 서비스는 ▲주식보상제도 컨설팅 ▲법인 여유자금 운용 ▲임직원 맞춤형 자산관리·금융교육 ▲경영진 네트워크 지원 ▲퇴직연금 등 5개 영역으로 구성됐다.

신한투자증권은 8개 분야 전문가 100명으로 구성된 '신한 Premier 패스파인더'를 통해 기업과 임직원에게 일대일 컨설팅을 제공한다.

하반기에는 MOU 체결 기업을 대상으로 세부 프로그램을 확대할 예정이다.

우선 최고경영진급(C-Level) 임원을 대상으로 세미나와 교류 프로그램을 제공하는 '커넥트 포럼'을 운영한다. 리서치본부가 제휴 상장법인을 초청해 실적과 사업 계획을 공유하고 기업설명(IR) 활동을 지원하는 'Corp Day'도 진행한다.

패스파인더 전문가가 기업을 방문해 금융교육과 재무 진단, 일대일 상담을 제공하는 'Wealthcare Day'도 본격적으로 시행할 예정이다.

정용욱 신한투자증권 신한 Premier 총괄사장은 "하반기에는 3개 프로그램을 가동해 고객사 임직원의 서비스 이용을 확대하겠다"며 "워크플레이스 WM을 기업의 금융복지 서비스로 정착시키는 데 집중할 것"이라고 말했다.

신한투자증권은 앞으로 ▲서비스 이용률 ▲교육 참석률 ▲법인 임직원의 개인 고객 전환 건수 등을 운영 지표로 관리할 계획이다. 관련 지표를 바탕으로 프로그램과 컨설팅 서비스를 보완할 예정이다.

dconnect@newspim.com