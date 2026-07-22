'베테랑 형사' 이대우, 브랜뉴뮤직과 전속계약…방송 활동 시작

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 베테랑 형사 출신 이대우가 브랜뉴뮤직과 동행하며 새 출발에 나섰다.

브랜뉴뮤직은 22일 "이대우가 오랜 시간 쌓아온 전문성과 대중 친화적인 소통 능력을 높이 평가했다. 앞으로 다양한 콘텐츠와 방송을 통해 폭넓은 활동을 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 형사 출신 이대우가 브랜뉴뮤직과 전속계약을 체결했다. [사진=브랜뉴뮤직] 2026.07.22 alice09@newspim.com

이대우는 지난 40여 년간 수많은 강력 범죄 현장을 누비며 굵직한 사건을 해결해 온 대한민국 최고의 베테랑 형사 출신이다. 경찰 재직 시절 3000명에 가까운 범인을 검거했으며, 순경으로 시작해 과장(경정)까지 오른 인물이다.

그는 지난 6월 30일 자로 정년퇴임하며 경찰 생활을 마무리했으며, '범죄 사냥꾼'이라는 수식어에 걸맞게 다양한 교양 및 예능 프로그램에 출연하며 범죄 전문가로서 존재감을 입증해왔다.

특히 이대우는 현직 경찰공무원 최초로 유튜버 겸직 허가를 받아 대중과 적극적으로 소통해 온 자신의 채널을 통해 범죄 피해 상담 및 해결, 범죄 신고 제보와 사건 처리, 실질적인 범죄 예방법은 물론 경찰에 대한 모든 궁금증까지 명쾌하게 풀어주는 '공인 해결사'로 활약해 온 바 있다.

브랜뉴뮤직 관계자는 "당사는 새로운 도전을 응원하는 회사"라며 "이대우 형사의 새로운 시작이 많은 분들에게 긍정적인 에너지를 전할 수 있도록 함께 만들어 나갈 것"이라고 전했다.

alice09@newspim.com