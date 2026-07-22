K컬처 기업에 1500억 투자…문체부, 'K컬처 밸류업 펀드' 조성

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 문화체육관광부와 금융위원회는 'K컬처 밸류업 펀드' 운용사 선정을 위한 모집공고를 개시했다고 22일 밝혔다.

'K컬처 밸류업 펀드'는 'K컬처' 산업 전반과 인공지능(AI) 콘텐츠 및 기술에 투자하는 1500억 원 규모의 대형 펀드이자 국민성장펀드이다. 문체부가 출자하는 재정 500억 원과 산업은행·첨단전략산업기금의 자금출자 300억 원을 기반으로 민간자금을 700억 원 이상 유치해 결성하는 것을 목표로 하고 있다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 문화체육관광부와 금융위원회가 'K컬처 밸류업 펀드' 운용사 선정을 위한 모집을 공고한다. [사진=문체부] 2026.07.22 alice09@newspim.com

그간 문화·콘텐츠 분야에 대해서는 문체부를 중심으로 모태펀드 문화계정, 영화계정 및 K콘텐츠·미디어 전략펀드 등을 조성해 운영해 왔다. 다만, 이 펀드들은 조성 규모가 500억 원 내외여서 제작비가 많이 드는 대형 콘텐츠에 대한 투자에는 한계가 있었다.

이번 'K컬처 밸류업 펀드' 조성에서는 산업은행·첨단전략산업기금의 300억 원 참여 등을 통해 전체 펀드의 규모를 1500억 원으로 확대했으며 이에 따라 개별 건에 대해서도 대규모 투자가 가능할 것으로 기대된다.

이번 펀드는 크게 두 분야로 나뉘어 운영된다. 첫 번째는 AI·지식재산(IP) 분야다. 이 분야는 1000억 원 규모의 펀드로 조성되며, AI 기술을 활용해 콘텐츠를 기획·제작하거나 게임·영상·음악 등 콘텐츠 지식재산을 활용해 'K컬처' 산업을 영위하는 기업에 투자한다.

두 번째는 콘텐츠 혁신 분야다. 이 분야는 500억 원 규모의 펀드로 조성되며, 콘텐츠 제작·유통 등의 경제활동을 영위하는 콘텐츠산업 기업에 투자한다.

두 펀드 모두 첨단전략산업기금의 투자 분야인 콘텐츠 분야에 첨단기금의 출자 비중에 비해 두 배 이상 높은 15~25%의 투자를 하도록 해 첨단전략산업기금의 콘텐츠산업에 대한 지원을 강화한다.

이번 펀드는 문체부 콘텐츠 정책금융에 국민성장펀드가 힘을 보탠다는 점에서 중요한 의미가 있다. 국민성장펀드는 부처별 펀드출자사업과 협업해 사업부처의 추진사업을 효율적으로 지원하고, 건별로 대규모 지원이 가능하도록 국민성장펀드의 간접투자 부문에 부처 사업 지원 분야를 신설했다.

이번 출자사업은 국민성장펀드가 정부 부처의 정책펀드와 협력해 펀드의 규모를 확대, 조성한 첫 번째 사례로서 의미가 있다.

최근 'K컬처'는 하나의 콘텐츠가 여러 산업으로 확장되는 방식으로 성장하고 있다. 웹툰·게임이 드라마·영화·공연 등으로 이어지고, 인기 콘텐츠가 관광과 소비재 수출에도 영향을 미치는 사례가 늘고 있다.

문체부와 금융위는 이번 협업을 계기로 'K콘텐츠'의 파급효과를 극대화하고, 'K컬처'가 국내 시장을 넘어 세계 시장을 선도하는 대표 산업으로 성장할 수 있도록 지원해 나갈 계획이다.

김경화 문체부 문화산업정책관은 "이번 펀드는 국민성장펀드가 전 부처 중 최초로 문체부의 정책펀드에 함께 출자해 'K컬처' 산업에 투자하는 출발점"이라며 "국가 성장동력으로서의 'K컬처'를 세계 시장으로 도약할 수 있게 하는 발판이 될 것"이라고 밝혔다.

손영채 금융위 국민성장펀드추진단장은 "국민성장펀드는 앞으로도 각 부처가 추진, 조성하는 펀드에 첨단전략산업기금을 연계해 그 규모를 키우고 대규모 투자가 가능하도록 협업하는 등 각 부처의 역점사업을 적극적으로 발굴, 추진할 수 있도록 지원할 계획"이라고 덧붙였다.

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