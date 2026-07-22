투표용지 합수본, 광진구 선관위 사무국장 피의자 조사…직무유기 등 혐의

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[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 진상 규명을 위한 검경 합동수사본부(본부장 김태훈 차장검사)가 출범 이후 처음으로 피의자 조사를 진행한다.

22일 법조계에 따르면 합수본은 이날 투표용지 부족 사태와 관련해 광진구 선관위 사무국장을 직무유기 및 공직선거법상 선거의 자유 방해 등 혐의 피의자 신분으로 불러 조사한다.

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 진상 규명을 위한 검경 합동수사본부(본부장 김태훈 차장검사)가 출범 이후 처음으로 피의자 조사를 진행한다. 사진은 노태악 전 중앙선거관리위원장이 지난 1일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회 제3차 전체회의에서 생각에 잠긴 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

합수본은 이 사무국장을 상대로 투표용지 부족 사태의 원인과 경위 등을 캐물을 것으로 보인다.

합수본은 이날 송파구 선관위 관계자와 투표용지 보관함 폐기업체 대표도 참고인 신분으로 불러 조사한다.

노태악 전 중앙선거관리위원장과 선관위 직원들의 '외유성 해외 출장' 의혹과 관련한 중앙선관위 압수수색도 이날 사흘째 진행된다.

합수본은 지난 20일 중앙선관위에 대해 첫 강제수사에 나섰다. 압수수색 영장에는 노 전 위원장과 성명 불상의 선관위 직원들이 업무상 횡령 등 혐의 피의자로 적시됐다.

노 전 위원장은 배우자를 동반해 덴마크·호주 등 해외출장을 다녀오고도 출장보고서에 이를 기재하지 않은 채 관련 비용을 선관위 예산으로 처리한 혐의를 받는다.

hong90@newspim.com