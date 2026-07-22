디노스튜디오, 자파고와 베트남 틱톡샵 MOU 체결

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 디노스튜디오가 베트남 틱톡샵 전문 마케팅 기업 자파고(Zafago)와 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다. 양사는 베트남 TikTok Shop 시장에서 K-뷰티 브랜드의 퍼포먼스 마케팅 및 매출 성장을 위한 협력 체계를 구축한다.

이번 협약은 디노스튜디오의 TikTok Shop 운영 및 브랜드 마케팅 역량과 자파고의 베트남 현지 TikTok Shop 운영 노하우 및 크리에이터 네트워크를 결합해 K-뷰티 브랜드의 판매 성과 창출을 목표로 한다.

양사는 베트남 TikTok Shop 시장을 중심으로 크리에이터 마케팅, 라이브 커머스, 데이터 기반 마케팅 분야에서 협력한다. 이를 통해 K-뷰티 브랜드의 현지 시장 진입과 판매 성과 확장를 지원한다.

각 사의 마케팅 역량과 현지 크리에이터 네트워크를 바탕으로 브랜드별 맞춤형 마케팅 전략을 수립하고, 성과 중심의 TikTok Shop 운영 체계를 구축할 예정이다.

디노스튜디오 관계자는 "TikTok Shop에서는 실제 판매 성과를 만들어내는 운영 역량이 중요하다"며, "자파고와의 협력을 통해 데이터 기반의 퍼포먼스 마케팅 체계를 개선하고 K-뷰티 브랜드의 지속 가능한 GMV 성장을 지원할 수 있을 것으로 본다"고 말했다.

디노스튜디오는 자체 개발한 K-뷰티 마케팅 데이터 분석 SaaS 플랫폼 'Glovek'을 운영 중이다. Glovek은 국가별 크리에이터 및 캠페인 데이터를 기반으로 크리에이터 매칭, 제품 시딩, 어필리에이트 운영, 캠페인 성과 분석 등을 지원한다.

이번 협력을 통해 디노스튜디오는 Glovek과 자파고의 베트남 현지 크리에이터 네트워크, TikTok Shop 운영 역량을 연계한다. 이를 바탕으로 크리에이터 발굴, 성과 예측, 데이터 기반 퍼포먼스 마케팅 운영을 개선하고 K-뷰티 브랜드의 TikTok Shop 경쟁력과 GMV 성장을 지원한다.

양사는 베트남 TikTok Shop 시장에서 성과 중심의 크리에이터 커머스 경쟁력을 개선하고, 데이터 기반의 퍼포먼스 마케팅을 통해 K-뷰티 브랜드의 지속 가능한 성장과 매출 확장를 지원하는 데 협력한다.

디노스튜디오는 앞으로도 국가별 전문 파트너와의 협력을 확장하고, Glovek을 중심으로 크리에이터 및 마케팅 데이터를 축적·개선하여 K-뷰티 브랜드의 해외 TikTok Shop 성장과 커머스 경쟁력 제고를 지원할 계획이다.

[로고=자파고,Glovek]

whitss@newspim.com