시흥시 '맞춤 명품점포' 20곳 모집…업소당 최대 300만원 지원

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8월 7일까지 접수...지역화폐 '시루' 가맹 5년 이상 모범 소상인 대상

시설개선비·인증 현판 수여...행정정보 공동이용으로 제출 서류 간소화

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 지역 상권에서 장기간 신뢰를 쌓아온 관내 모범 소상인을 발굴해 지역 대표 점포로 육성하기 위해 '2026년 시흥 맞춤 명품점포 지원사업'을 추진하고 참여 점포 20곳을 모집한다고 22일 밝혔다.

시흥시청 전경. [사진=시흥시]

시에 따르면 이번 사업은 시흥시 지역화폐인 '시루' 가맹점 중 관내에서 5년 이상 영업을 이어온 모범 소상인을 대상으로 한다.

소상인의 자체 경쟁력을 높이고 침체한 골목상권에 활력을 불어넣고자 마련됐다. 신청 대상은 5년 이상 영업 중인 시루 가맹점주로 신청 시 시민 추천서 2부를 반드시 첨부해야 한다. 시는 점포의 모범성과 지역사회 기여도 등을 종합 심사해 최종 20곳을 선발할 예정이다.

최종 선정된 점포에는 환경 및 시설개선 비용으로 업소당 최대 300만 원이 지원되며 '시흥 맞춤 명품점포'임을 입증하는 인증 현판이 수여된다.

신청 기간은 오는 8월 7일까지며 시청 소상공인과를 방문해 접수하면 된다. 특히 올해부터는 행정정보 공동이용 사전동의서를 제출할 경우 사업자등록증, 지방세 납세증명서, 부가가치세 과세표준증명 등 일부 필수 서류 제출을 생략할 수 있어 신청 절차가 한층 간소화됐다.

단 이번 사업은 시흥산업진흥원이 영세 점포를 대상으로 별도 추진하는 '2026년 시흥시 소규모 점포 시설개선 지원사업'과 중복 수혜를 받을 수 없다.

임병택 시흥시장은 "오랜 시간 동안 지역 상권을 묵묵히 지켜온 모범 소상인들이 자생력과 경쟁력을 갖춘 지역 대표 명품 점포로 성장할 수 있도록 행정적·재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com