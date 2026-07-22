정원엔시스, 권찬영 AI전략실장 영입

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네이버·SAP랩스코리아 등 거쳐 AI·클라우드 분야 25년 경력

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = AI 인프라 기업 정원엔시스가 인공지능(AI) 사업 확장와 기술 기능 개선를 위해 권찬영 AI전략실장을 영입했다고 22일 밝혔다.

권 실장은 정원엔시스 AI센터 산하 AI전략실을 맡아 AI 사업 전략 수립, 신규 서비스 기획, 기술 로드맵 설계, 사업부서와 기술조직 간 협업 체계 구축 등을 담당한다.

권 실장은 AI, 빅데이터, 클라우드, 핀테크, 블록체인 등 분야에서 약 25년간 소프트웨어와 서비스 개발 이용을 보유한 전문가다. 그는 네이버와 SAP를 거쳐 블루클라우드, 에이젠, 핏펫, IMAI, 프로비트, 커넥트파이클라우드 등에서 CTO, CIO, 기술이사 등을 역임했다.

네이버 재직 당시 한게임 테트리스 게임 서버와 네이버 메신저 서버 개발·운영을 담당했으며, SAP랩스코리아에서는 인메모리 데이터베이스 SAP HANA 개발과 HANA용 파이썬 DB API, 벤치마크 자동화 시스템 구축에 참여했다.

이후 에이젠에서는 금융권 AutoML 솔루션과 딥러닝 기반 이상거래 탐지 시스템 개발을 이끌었고, IMAI에서는 의료 AI 개발조직을 구성했다. 핏펫에서는 전자상거래 플랫폼과 정기배송 서비스를 개발했으며, 프로비트에서는 마이크로서비스 아키텍처 도입과 클라우드 시스템 개선를, 커넥트파이클라우드에서는 클라우드 아키텍처, 데브옵스 체계 구축을 담당했다.

정원엔시스는 이번 영입을 통해 AI 사업 조직을 개선하고, 기존 IT 인프라 사업과 AI 기술을 연계한 신규 사업 발굴 및 서비스 개발을 추진할 계획이다.

권 실장은 "AI 기술 도입에 그치지 않고 고객의 사업 경쟁력을 높일 수 있는 AI 전환 모델을 구현하는 데 집중하겠다"며 "사업 전략과 기술 개발이 유기적으로 연계될 수 있는 실행 체계를 구축해 나가겠다"고 말했다.

[이미지=정원엔시스] 권찬영 AI전략실장

whitss@newspim.com