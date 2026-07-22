창원시, 주남저수지에 꼬리명주나비 증가…나비 관찰 생태 공간 주목

지속적 생물다양성 보전 관리

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 주남저수지가 철새 도래지에서 다양한 나비가 찾는 생태 명소로 서서히 변모하고 있다. 깨끗한 환경에서만 사는 꼬리명주나비 개체수가 눈에 띄게 늘면서 저수지 생태계 회복 신호로 주목된다.

겨남 창원 주남저수지에서 발견된 꼬리명주나비[사진=창원시] 2026.07.22

경남 창원시는 대표 철새도래지인 주남저수지가 나비를 관찰할 수 있는 생태 공간으로 자리 잡고 있다고 22일 밝혔다.

주남저수지 일대에는 호랑나비, 암끝검은표범나비, 남방노랑나비 등 도심에서 보기 어려운 나비들이 서식하고 있다. 꼬리명주나비는 방문객들이 사진을 남길 정도로 관심을 끌며 철새와 더불어 새로운 관찰 대상이 되고 있다.

꼬리명주나비는 깨끗한 자연환경에서만 사는 생태계 지표종으로 기후변화와 도시화, 서식지 훼손 등으로 전국적으로 개체수 감소가 보고된 종이다. 주남저수지에서도 감소 추세가 이어졌으나 시가 먹이식물인 쥐방울덩굴 훼손을 막는 생태 중심 관리에 나선 결과 올해 개체수가 뚜렷한 증가세를 보이고 있다.

시는 이번 변화가 단일 종 증가를 넘어 저수지 자연생태가 전반적으로 회복되고 있음을 보여주는 신호로 보고 있다. 물새와 수생식물, 곤충류가 함께 어우러지는 생태계가 유지되고 있다는 점에서 장기 보전 관리 성과로도 평가한다.

주남환경학교는 나비생태관을 통해 애벌레에서 성충까지 나비의 완전 변태 과정을 관찰하는 교육 프로그램을 운영하고 있다.

news2349@newspim.com