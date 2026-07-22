경기도, 산·학·연·관 손잡고 '피지컬 AI 협의체' 추진...실증·사업화 가속

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미래 3대 메가 프로젝트 분야...기업 기술 수요·공공 지원사업 연계

민간 중심 운영 체계 구축...시스템통합(SI) 기업 등 분야 확대

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 로봇과 기계 등 자율 시스템이 실제 산업 현장에서 물리적 환경을 인식해 스스로 판단·작동하는 '피지컬 인공지능(AI)' 산업을 육성하기 위해 경기도가 산·학·연·관 협력체계 구축에 본격 착수했다.

경기도는 지난 21일 경기도경제과학진흥원 R&DB센터 대회의실에서 '(가칭) 경기도 피지컬 인공지능(AI) 협의체' 구성을 위한 첫 기획 회의를 열었다. [사진=경기도]

경기도는 지난 21일 경기도경제과학진흥원 R&DB센터 대회의실에서 '(가칭) 경기도 피지컬 인공지능(AI) 협의체' 구성을 위한 첫 기획 회의를 열었다고 22일 밝혔다.

이날 첫 회의에는 레인보우로보틱스, 로보티즈, 마음AI, 아이지, 에이로봇 등 관련 주요 기업을 비롯해 가천대, 서울대, 한국공학대, 한국폴리텍대 등 대학, 한국전자기술연구원 등 연구기관, 한국피지컬AI협회, 한국인공지능·소프트웨어산업협회, 지자체 등 산·학·연·관 대표 기관 21곳이 참석했다.

피지컬 AI는 실제 물리 세계에서 공장 생산 효율 극대화와 산업 안전 확보를 유기적으로 실현할 수 있는 차세대 핵심 기술로 평가받는다. 정부 역시 지난 6월 피지컬 AI를 반도체, AI 데이터센터와 더불어 국가 미래 성장동력인 '3대 메가 프로젝트'로 최종 선정한 바 있다.

현재 경기도는 '경기도 피지컬 AI 확산센터 구축·운영사업'을 추진하며 도내 기업들의 기술 개발과 현장 실증을 다각도로 지원하고 있다.

이번에 발족하는 협의체는 도의 공공 지원사업과 기업의 현장 기술 수요를 상시 연계하는 소통 창구 역할을 맡게 된다. 향후 정책 자문, 규제·제도 개선 과제 발굴, 참여기관 간 공동 프로젝트 추진 등을 전담할 예정이다.

도는 협의체를 민간 중심으로 구성하고 반기별 1회 정기 회의와 수시 회의, 세미나 및 기술 교류 프로그램을 다채롭게 가동할 계획이다.

경기도는 지난 21일 경기도경제과학진흥원 R&DB센터 대회의실에서 '(가칭) 경기도 피지컬 인공지능(AI) 협의체' 구성을 위한 첫 기획 회의를 열었다. [사진=경기도]

회의에서는 협의체 운영안과 지원 혜택, 피지컬 AI 산업 활성화 방안 등이 활발히 논의됐다. 도는 참석 기관의 의견을 적극 수렴해 참여 기관을 최종 확정하고 현장 구축 및 실증을 담당할 시스템통합(SI) 기업 등 필요 분야로 참여 범위를 확대할 방침이다.

김기병 경기도 AI국장은 "피지컬 AI는 공장과 물류 현장에서 실질적인 성과를 내야 하는 분야"라며 "공공, 기업, 대학, 연구기관이 긴밀히 협력해 속도감 있게 시너지를 낼 수 있도록 하겠다"고 밝혔다. 이어 "협의체를 단순 자문기구가 아닌 현장의 애로사항과 기술 수요가 실제 정책과 사업으로 신속히 연결되는 실질적 협력 창구로 운영하겠다"고 강조했다.

1141world@newspim.com