콘진원, '2026 캐릭터 라이선싱 페어' 성료…상담액 367억

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241개 기업·722개 부스 참여, 총 4만 900여 명 방문

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 문화체육관광부가 주최하고 한국콘텐츠진흥원과 코엑스가 공동 주관한 '캐릭터 라이선싱 페어 2026'가 지난 19일 성황리에 막을 내렸다.

올해로 25회를 맞은 '캐릭터 라이선싱 페어'는 '넓히다 : 콘텐츠 지식재산권(IP)'를 주제로 지난 16일부터 19일까지 서울 삼성동 코엑스에서 진행됐다. 캐릭터와 애니메이션, 게임, 브랜드 협업 등 콘텐츠 IP의 다양한 활용 사례와 산업 간 협력 가능성을 선보이며 국내 대표 콘텐츠 IP 전문 전시회로서의 위상을 다시 한번 확인했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 주최(문화체육관광부), 주관(한국콘텐츠진흥원, 코엑스)기관, 협단체, 홍보대사 리센느, 다양한 캐릭터가 함께한 '캐릭터라이선싱페어2026' 개막식 현장. [사진=콘진원] 2026.07.22 alice09@newspim.com

이번 행사는 '보드게임콘 2026'과 동시 개최를 통해 241개 기업이 722개 부스로 참여했으며, 국내외 콘텐츠 산업 관계자와 바이어, 일반 관람객 등 총 4만900여 명이 행사장을 찾았다.

다양한 전시와 체험 프로그램, 특별기획관, 현장 이벤트를 통해 콘텐츠 IP를 직접 경험하는 축제의 장이 펼쳐졌다.

행사장에는 콘텐츠 IP의 사업화와 산업 간 협력 사례를 소개하는 다양한 전시가 마련됐다. 특히 '빌드업 기획관', '한류 IP관', '애니메이션 특별관'에서는 콘텐츠 IP의 사업화 사례와 글로벌 진출 가능성을 소개하며 참가 기업과 관람객들의 높은 관심을 받았다.

또한 작년에 이어 올해도 행사 홍보대사로 위촉된 걸그룹 '리센느'가 개막식 위촉식과 축하공연에 참여해 현장 분위기를 한층 뜨겁게 달궜다.

아울러 국내 대표 보드게임 행사인 '보드게임콘 2026'과 동시 개최해 캐릭터와 보드게임을 함께 즐길 수 있는 복합 콘텐츠 축제로 운영됐다. 전시와 체험, 보드게임 대회, 작가존, 피칭 프로그램 등 다양한 콘텐츠를 선보이며 콘텐츠 산업 간 교류와 협력 가능성을 더욱 확대했다.

행사 기간 운영된 비즈매칭 프로그램에는 국내 콘텐츠 IP기업과 국내외 바이어가 참여해 라이선싱, 상품화, 유통, 공동사업 등 다양한 분야에서 활발한 상담을 진행했다. 총 1208건의 비즈니스 상담과 약 367억 원 규모의 상담액을 기록하며 국내 콘텐츠 기업의 판로 확대와 해외 진출 가능성을 확인했다.

또한 16일에는 'IP 라이선싱 빌드업' 사업의 하나로 콘진원과 이마트24, 롯데GRS가 각각 업무협약을 체결했다.

이번 협약을 바탕으로 콘진원은 협약 기관과 중소 콘텐츠기업을 연계해 콘텐츠 IP 협업 콘텐츠 개발과 상품화, 유통을 지원할 계획이다. 앞으로도 콘텐츠 IP 산업 활성화와 대·중소 기업이 함께 성장하는 생태계 조성을 위한 협력사업을 지속적으로 추진할 예정이다.

김윤지 콘진원 원장은 "이번 '캐릭터 라이선싱 페어 2026'은 K콘텐츠 IP의 경쟁력과 성장 가능성을 국내외에 알리는 뜻깊은 자리였다"라며, "앞으로도 국내 콘텐츠 기업들이 글로벌 시장에서 IP를 기반으로 다양한 사업을 펼칠 수 있도록 산업 생태계 조성과 해외 진출 지원을 적극 추진하겠다"라고 밝혔다.

alice09@newspim.com