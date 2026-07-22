한투운용 ACE 라이프자산주주가치액티브, 액티브 ETF 초과성과 1위

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순자산 1517억원…주주가치 ETF 최대 규모

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국투자신탁운용의 'ACE 라이프자산주주가치액티브 ETF'가 최근 3개월간 국내 전체 액티브 ETF 가운데 비교지수(BM) 대비 가장 높은 초과 수익률을 기록했다.

정부의 밸류업 정책과 기업들의 주주환원 확대 흐름 속에서 주주가치 개선 기업을 선별하는 액티브 전략이 성과로 이어졌다는 평가다.

한국투자신탁운용은 'ACE 라이프자산주주가치액티브 ETF'가 최근 3개월 기준 국내 상장 전체 액티브 ETF 가운데 가장 높은 초과 성과를 기록했다고 22일 밝혔다.

한국거래소에 따르면, 지난 21일 기준 해당 ETF의 최근 3개월 수익률은 23.33%로 집계됐다. 비교지수인 'FnGuide 기업가치 지수'는 같은 기간 -9.79%를 기록해 33.12%p의 초과 성과를 냈다. 이는 상장 후 3개월이 지난 국내 액티브 ETF 292개 가운데 가장 높은 수준이다.

ACE 라이프자산주주가치액티브 ETF. [사진=한국투자신탁운용] 2026.07.22 plum@newspim.com

6개월과 1년 수익률도 각각 75.84%, 119.97%를 기록하며 국내 주주가치 ETF 가운데 가장 높은 성과를 거뒀다. 같은 기간 비교지수 대비 초과 성과는 각각 62.46%p와 83.17%p였다.

성과는 자금 유입으로도 이어졌다. 지난 21일 기준 순자산액은 1517억원으로 국내 주주가치 ETF 가운데 가장 큰 규모다. 연초 이후에는 971억원이 유입되며 순자산이 약 178% 증가했다.

ACE 라이프자산주주가치액티브 ETF는 주주환원 확대와 지배구조 개선 가능성이 높은 국내 대형 가치주에 투자하는 상품이다. 주주협력주의 전문 운용사인 라이프자산운용과 협업해 기업의 펀더멘털과 주주가치 제고 실행력을 함께 평가해 투자 종목을 선정한다.

최근 정부의 기업 밸류업 정책과 자사주 소각, 배당 확대 등 상장사의 주주환원 움직임이 확산하면서 주주가치 테마 ETF에 대한 투자자 관심도 높아지고 있다. 액티브 ETF는 시장지수를 단순 추종하는 패시브 ETF와 달리 운용역이 종목 비중을 조정해 초과 수익을 추구하는 것이 특징이다.

김수민 한국투자신탁운용 ESG운용부 부장은 "ACE 라이프자산주주가치액티브 ETF는 라이프자산운용과 협업해 기업 분석에 정량, 정성적 깊이를 더하고 있다"며 "이번 액티브 운용의 성과는 실질적 자본재배치와 지배구조 개선을 이끌어낼 기업들을 능동적으로 선별한 것이 주효했다"고 말했다.

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