김해시, 상반기 복지자원 정비 완료…맞춤형 복지서비스 제공

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슈퍼바이저 운영 자원 등록 지원

정보 현행화 서비스 공급망 관리

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 위기가구와 복지취약계층에 필요한 서비스를 제때 연계하기 위해 2026년 상반기 복지자원 정비를 마무리해 복지정보 관리 수준을 한층 끌어올렸다.

시는 2026년 희망복지지원단 업무 안내에 맞춰 '2026년 복지자원 정비 추진 계획'을 수립하고 상반기 집중 정비를 실시했다고 22일 밝혔다.

경남 김해시가 위기가구와 복지취약계층에게 필요한 복지서비스를 적기에 연계하고 맞춤형 복지서비스 제공의 효율성을 높이기 위해 2026년 상반기 복지자원 정비를 완료했다.[사진=김해시] 2026.07.22

시와 19개 읍면동이 함께 지역 내 공공·민간 복지자원을 발굴·점검하고 기존 자원의 변경 사항을 최신 정보로 반영하는 작업을 진행했다.

현장 슈퍼바이저 운영 사업도 이번 정비에 투입됐다. 슈퍼바이저 2명이 각 읍면동을 방문해 행복e음 시스템을 활용한 복지자원 등록과 정보 현행화, 자원 정비 모니터링을 지원하고, 읍면동에서는 자체적으로 지역 공공·민간 복지자원을 재조사해 최신 정보를 보완했다.

복지자원 정비는 지역사회 공공·민간 복지서비스를 체계적으로 관리해 복지대상자에게 필요한 서비스를 적기에 연계하기 위한 기초자료를 마련하는 핵심 업무로 꼽힌다. 서비스 공급망을 세밀하게 정리해 위기가구가 복지 공백을 겪지 않도록 하는 사전 정비 성격이 강하다.

시는 이번 집중 정비 기간 동안 복지자원을 재점검하고 정보 현행화를 마치는 동시에 중복자원 등을 정리해 행복e음 시스템의 자원 관리 수준을 '매우 우수' 단계로 유지했다.

시는 상반기 정비 결과를 반영해 하반기 중 '2026년 복지자원북 토닥토닥'을 제작·배포할 계획이다. 토닥토닥에는 공공·민간 복지서비스의 주요 정보가 분야별로 정리돼 담기며 읍면동과 민·관 사례관리 담당자들이 대상자에게 맞춤형 복지서비스를 지원하고 연계하는 실무자료로 활용하게 된다.

박종주 복지국장은 "읍·면·동과 긴밀히 협력해 복지자원을 꾸준히 정비하고 현장에서 활용도가 높은 복지정보를 지속 관리해 시민들에게 필요한 복지서비스가 적기에 연계되도록 하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com