서울시, 대규모 창고시설 긴급 화재안전조사

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7월 말까지 37곳 대상 조사 진행

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시 소방재난본부는 오는 31일까지 서울 시내 특급·1급·2급 소방안전관리대상 창고시설을 대상으로 긴급 화재안전조사를 실시한다고 22일 밝혔다.

서울시에 등록된 창고시설은 지난 20일 기준 총 475곳이다. 이 가운데 연면적과 소방시설 기준에 따라 특급·1급·2급 소방안전관리대상물로 분류되는 37곳이 이번 조사 대상이다.

서울시청 전경 [사진=뉴스핌DB]

소방재난본부는 대규모 창고시설이 적재 선반을 활용한 다층 적재구조(메자닌 구조)와 높은 가연물 밀집도로 인해 화재 발생 시 대형 화재로 번질 위험이 큰 만큼 선제적인 안전점검에 나선다고 설명했다.

조사는 소방재난본부와 각 소방서가 조사반을 꾸려 진행하며, 필요하면 건축·전기 분야 유관기관과 합동점검도 실시할 계획이다.

주요 점검 항목은 ▲스프링클러와 수신기 등 주요 소방시설 정상 작동 여부 ▲방화문·방화셔터 관리 상태와 방화구획 유지 여부 ▲소방계획서 작성·시행과 화기 취급 감독 등 소방안전관리 이행 실태다.

화재안전조사와 함께 화재안전컨설팅도 병행한다. 초기 화재 대응 요령과 자위소방대 임무 숙지, 비상구 및 피난통로 관리 등을 안내하고, 소방관서장의 현장 방문을 통해 관계인의 안전관리 강화를 유도할 방침이다.

서울시는 앞으로 새로 건축되는 대규모 창고시설에 대해서는 성능위주설계 심의 과정에서 스프링클러 수원 용량과 살수 밀도 강화, 방화구획별 연기배출설비 설치, 소방관 전용 거점공간 확보 등을 반영해 화재 안전기준도 강화할 계획이다.

홍영근 서울시 소방재난본부장은 "대규모 창고시설 화재는 막대한 인명·재산 피해뿐 아니라 시민 일상에도 큰 불편을 초래할 수 있다"며 "이번 화재안전조사를 통해 현장의 위험요인을 사전에 차단하고 설계 단계부터 안전기준을 강화하겠다"고 말했다.

blue99@newspim.com