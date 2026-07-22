에스트래픽, 과기정통부 '우수 기업부설연구소' 지정

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핵심 기술 한국형 열차제어시스템'KTCS-M' 우수성 인정받아 지정

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 스마트 모빌리티 솔루션 기업 에스트래픽이 과학기술정통신부가 주관하는 '우수 기업부설연구소'로 지정됐다고 22일 밝혔다.

에스트래픽은 무선통신 기반 차세대 신호시스템인 '한국형 열차제어시스템(KTCS-M)'의 기술력을 인정받아 향후 3년간 국가 R&D 사업 참여 우대 등 다양한 혜택을 받게 된다. 해당 기술은 지상 및 차상장치 핵심 요소 모두 국제 최고 안전 등급인 'SIL4' 인증을 획득했다.

회사에 따르면 부산도시철도 양산선에서 KTCS-M 설치 사업 153억원과 철도통합무선망(LTE-R) 구축 사업 101억원을 동시에 수주했다. 총 254억원 규모의 프로젝트로 열차 운행의 신호와 통신을 한 번에 구축하며 2026년 완공을 목표로 진행 중이다. 이는 국내 공공 노선에 국산 신호·통신 시스템을 전면 적용하는 주요 사례다.

[사진=에스트래픽]

에스트래픽은 철도 분야의 제어기술을 도로와 도시 전체로 확대해 스마트 교통 생태계로 사업 영역을 넓히고 있다. 최근 참여를 알린 원주K-AI CITY 사업이 대표적이며, 기존 시스템 기술에 인공지능(AI), 디지털 트윈, 자율주행 모빌리티를 융합한 고부가가치 플랫폼 기업으로 성장할 방침이다.

글로벌 시장에서도 성과를 거두고 있다. 미국 뉴욕, 워싱턴(WMATA), 샌프란시스코(BART) 등 주요 대도시 교통망에 요금 징수 게이트를 구축했으며, 올해 3월 워싱턴교통국이 주최한 '철도 현대화' 설명회에 공식 초청돼 KTCS-M을 발표했다. 관련 사업은 올 연말 입찰 예정이다.

에스트래픽 이강익 연구소장은 "이번 지정은 당사가 독자 개발한 열차제어 및 통신 솔루션의 기술력을 국가적으로 공인받은 의미 있는 결과"라며 "검증된 원천기술을 바탕으로 교통 인프라와 AI를 결합한 혁신 솔루션을 고도화해 글로벌 시장을 확대하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com