우도환, 블리츠웨이엔터와 재계약…"글로벌 무대 전폭 지원"

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 우도환이 현 소속사 블리츠웨이엔터테인먼트와 재계약을 체결하며 동행을 이어간다.

블리츠웨이엔터테인먼트 홍민기 대표는 22일 "우도환은 강렬한 에너지와 탄탄한 연기력으로 자신만의 색을 구축해온 배우"라며 "그동안 함께하며 쌓아온 신뢰를 바탕으로 다시 한번 동행하게 되어 기쁘다. 앞으로도 글로벌 무대에서 우도환만의 강점을 더욱 넓게 펼칠 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 전했다.

배우 우도환. [사진 = 뉴스핌DB]

우도환은 지난해 공개된 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아'에서 육사 출신 엘리트 장교 백기현 역을 맡아 강렬한 인상을 남겼다. 형 백기태(현빈)의 그늘에서 벗어나 자신만의 목표를 향해 나아가는 인물을 섬세한 감정 연기로 표현하며 극의 긴장감을 이끌었다.

올해 초에는 넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2에서 주인공 김건우 역으로 돌아와 한층 커진 스케일의 액션과 깊어진 감정 연기를 선보이며 글로벌 흥행을 이끌었다. 이러한 활약을 인정받아 지난 6월 열린 제46회 황금촬영상에서는 OTT 부문 특별연기상을 수상했다.

재계약 이후에도 우도환의 행보는 이어진다. 올 하반기 공개 예정인 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아' 시즌2에서는 9년의 시간이 흐른 뒤 권력의 정점에 선 백기태와 반격을 준비하는 장건영(정우성) 사이에서 판도를 뒤흔드는 핵심 인물로 활약할 예정이다.

한편 블리츠웨이엔터테인먼트에는 주지훈, 천우희, 도경수, 우도환, 채종협 등이 소속돼 있다.

moonddo00@newspim.com