부산시, '별바다부산 나이트 페스타' 개막…야간관광 프로그램 확대 운영

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'발코니 뮤직쇼 앤 스트릿 페스타' 첫선

원도심·해변 잇는 상설 공연·마켓 운영 등

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 여름부터 연말까지 야간관광 프로그램을 확대 운영한다.

부산시는 부산관광공사와 함께 오는 25일부터 '2026 별바다부산 나이트 페스타'를 본격 추진해 연말까지 부산 전역에서 야간관광 콘텐츠를 운영한다고 22일 밝혔다.

2026 발코니 뮤직쇼 앤 스트릿 페스타 홍보 포스터[사진=부산시] 2026.07.22

별바다부산 나이트 페스타는 문화체육관광부 야간관광 특화도시 조성사업의 일환으로 추진되는 부산 대표 야간관광 프로그램이다. 지역별 특성을 반영한 공연과 체험 콘텐츠를 중심으로 구성된다.

올해는 원도심을 중심으로 한 상설 공연 '발코니 뮤직쇼 앤 스트릿 페스타'를 새로 선보인다. 해당 프로그램은 25일 광복로에서 시작해 12월까지 정기적으로 운영된다.

스트릿 페스타는 7월과 12월 두 차례 광복로 차 없는 거리에서 열리며 전통문화 공연과 음악·댄스 무대, 플리마켓 등이 진행된다. 퍼레이드 차량을 활용한 참여형 공연도 포함된다.

발코니 뮤직쇼는 8월부터 12월까지 매월 둘째·넷째 토요일 개최된다. 광복로 건물 발코니와 이동형 무대를 활용해 케이팝, 재즈, 국악 등 다양한 장르 공연이 이어진다.

나이트 워크, 나이트 뮤직 캠크닉, 나이트 마켓 등 프로그램도 순차적으로 열린다. 나이트 워크는 8월 말 수영강 일대에서, 나이트 뮤직 캠크닉은 9월 다대포 해변공원에서 진행된다. 나이트 마켓은 9월 말부터 10월 중순까지 운영될 예정이다.

나윤빈 관광마이스국장은 "올해는 상설 공연과 체험 프로그램을 확대해 다양한 방식으로 부산의 밤을 즐길 수 있도록 구성했다"며 "부산을 대표하는 야간관광 브랜드로 자리잡을 수 있도록 원도심과 해변, 관광거점을 아우르는 야간콘텐츠를 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com