윤단비 감독 신작 '첫세계', 제51회 토론토영화제 경쟁 부문 초청

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한국 영화 역대 두 번째 '플랫폼' 섹션 진출

배우 심수빈·김어진 주연, 2027년 국내 개봉

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 제51회 토론토국제영화제(TIFF) 경쟁 부문인 '플랫폼(Platform)' 섹션에 윤단비 감독의 신작 영화 '첫세계'가 공식 초청을 받았다.

22일 배급사에 따르면 '남매의 여름밤'을 연출한 윤단비 감독의 두 번째 장편 '첫세계'가 오는 9월 10일부터 20일까지 열리는 제51회 토론토국제영화제 플랫폼 부문에 이름을 올리며 월드 프리미어 상영을 확정지었다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 윤단비 감독의 '첫세계' 스틸컷 [사진=엣나인필름] 2026.07.22 taeyi427@newspim.com

북미 지역 최대 규모를 자랑하는 토론토영화제는 칸, 베니스, 베를린과 더불어 세계 주요 영화제로 꼽힌다. 이 중 플랫폼 섹션은 독창적인 예술성과 감독만의 시각이 돋보이는 작품을 선별하는 영화제 내 유일한 공식 경쟁 분야다.

과거 '문라이트', '재키' 등이 거쳐 간 공간으로 한국 영화로는 지난해 '세계의 주인'에 이어 '첫세계'가 통산 두 번째 초청작으로 기록됐다.

'첫세계'는 육지와의 연결이 끊긴 섬을 배경으로 펼쳐진다. 할머니의 상을 치르기 위해 섬을 찾아온 '두재'와 그곳에서 살아가던 17세 소녀 '진'이 만나며 겪는 생경한 감정과 내면의 욕망을 담아냈다.

윤 감독은 "첫사랑은 사랑의 시작보다 이전 세계가 저물고 새로운 세계가 열리는 순간에 가깝다"며 "관객들이 각자 통과해 온 저마다의 첫 세계를 되돌아보는 계기가 되길 바란다"고 전했다.

캐스팅 라인업도 눈길을 끌어모은다. 감정의 파고를 겪는 주인공 '진' 역은 영화 '지우러 가는 길', 드라마 '은밀한 감사', '참교육' 등으로 실력을 다져온 신예 심수빈이 맡았다.

진의 일상을 흔드는 '두재' 역은 모델 출신 배우 김어진이 맡아 첫 스크린 도전에 나선다. 두 신예의 조합이 선보일 호흡에도 관심이 쏠린다.

전 세계 관객 앞에 먼저 선보일 '첫세계'는 토론토 영화제 상영 이후 2027년 국내 극장가에서 정식 개봉할 예정이다.

taeyi427@newspim.com