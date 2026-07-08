허진호 감독 신작 '암살자(들)', 토론토국제영화제 공식 초청

AI 핵심 요약beta
- 영화 '암살자(들)'이 9월 토론토국제영화제 갈라 프레젠테이션 섹션에 공식 초청됐다.
- 허진호 감독은 같은 섹션에 세 번째 초청되며 세계적 연출력을 인정받았다.
- 1974년 영부인 저격 사건을 다룬 '암살자(들)'은 추석 연휴 국내 개봉을 앞두고 있다.
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[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '암살자(들)'가 제51회 토론토국제영화제(TIFF) 갈라 프레젠테이션(Gala Presentations) 섹션에 공식 초청되는 영예를 안았다.
8일 배급사에 따르면 '암살자(들)'은 오는 9월 10일부터 20일까지 캐나다 토론토에서 열리는 제51회 토론토국제영화제에 초청받아 글로벌 관객과 만난다. 토론토국제영화제는 칸, 베를린, 베니스와 함께 세계 4대 영화제로 꼽히는 권위 있는 영화제다.
초청작이 선정된 '갈라 프레젠테이션'은 대중성과 작품성을 겸비한 화제작들을 소개하는 영화제의 메인 섹션이다. 그간 '보통의 가족', '콘크리트 유토피아', '헌트' 등이 이 섹션을 통해 뜨거운 반향을 일으킨 바 있다.
이번 초청으로 허진호 감독은 '위험한 관계(2012)', '보통의 가족(2023)'에 이어 동일 섹션에만 세 번째 이름을 올리며 세계적인 연출력을 다시 한번 입증했다. 카메론 베일리 토론토국제영화제 집행위원장은 "우리가 가장 사랑하는 영화감독 중 한 명인 허진호 감독이 뛰어난 연출력으로 풀어낸, 한국 역사 속 충격적인 한 장(章)을 다룬 역동적인 이야기라며 유해진, 박해일, 이민호가 이끄는 출연진의 연기 또한 환상적"이라고 극찬했다.
'암살자(들)'은 1974년 8월 15일 발생한 영부인 저격 사건의 배후를 추적하는 미스터리 추적극이다. 유해진, 박해일, 이민호 등 대한민국 대표 배우들의 밀도 높은 연기와 '서울의 봄', '남산의 부장들'을 제작한 하이브미디어코프의 기획력이 더해져 영화계의 기대를 한 몸에 받고 있다. 여기에 이모개 촬영감독 등 국내 정상급 제작진이 합류해 완성도를 최고조로 끌어올렸다.
글로벌 영화계의 주목을 받으며 올 추석 극장가 최고 기대작으로 떠오른 영화 '암살자(들)'은 다가오는 추석 연휴 국내 관객들에게 공개될 예정이다.
taeyi427@newspim.com