창원시, 맘프 2026 대비 우즈베키스탄과 협력 방안 등 논의

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다양한 프로그램 축제 참여 확대

국제교류 증대 목표로 협력 강화

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 문화다양성축제 맘프(MAMF) 2026을 앞두고 주빈국 우즈베키스탄과 협력 방안을 모색했다.

시는 전날 주한 우즈베키스탄 대사 알리셰르 압두살로모프 일행이 시를 방문해 축제 준비 상황을 공유하고 행사 전반의 협업 방향을 논의했다고 22일 밝혔다.

21일 문화다양성축제 맘프(MAMF) 2026의 성공적 개최를 위해 주빈국 우즈베키스탄의 주한대사 일행이 창원시를 방문해 협력방안을 논의하고 있다.[사진=창원시] 2026.07.22

올해로 21회를 맞는 맘프는 '스물하나, 하나의 세상'을 주제로 10월 23일부터 25일까지 3일간 용지문화공원과 성산아트홀, 창원 중앙대로 일원에서 열린다.

주요 프로그램은 우즈베키스탄 국립예술단 특별공연을 비롯해 개막식과 축하공연, 대한민국이주민가요제, 문화다양성 퍼레이드, 월드뮤직콘서트, 마이그런츠 아리랑, 세계문화 체험행사 등이다.

이주민가요제는 올해부터 서울·충청·부산 등 3개 권역에서 현장 오디션을 진행해 전국 단위로 확대한다. 문화다양성 퍼레이드는 각국 교민회와 국내외 예술단체가 참여하는 도심형 행사로 운영된다.

맘프는 이주민이 기획과 운영에 참여하는 문화다양성 축제로, 각국 교민회와 대사관, 대학, 문화예술기관 등이 함께 참여해 상호 이해 증진과 국제교류 확대를 도모하고 있다.

강기윤 시장은 "주한 우즈베키스탄 대사관과 협력을 통해 축제를 준비하고 양 지역 간 교류를 이어가겠다"고 말했다.

한편 지난해 열린 맘프 2025에는 3일간 31만여 명이 방문했으며, 몽골을 주빈국으로 다양한 공연과 행사가 진행됐다. 올해 축제는 20여 개 프로그램으로 구성되며, 이주민가요제 참가자는 공식 누리집을 통해 모집 중이다.

news2349@newspim.com