전북자치도, 악취 영향 48시간 전 선제 대응체계 구축

AI 핵심 요약beta
- 전북 보건환경연구원이 21일 악취 영향 예측 시스템을 본격 운영했다
- 실시간 기상과 축산악취 정보를 연계해 악취 이동·영향을 최대 48시간 전에 예측한다
- 지자체가 사전 대응해 악취 확산을 최소화하고 행정 효율과 주민 만족도를 높일 계획이다
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[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 보건환경연구원은 전주 혁신도시와 김제 용지 축산지역에서 반복되는 악취 민원에 선제적으로 대응하기 위해 '악취 영향 예측 시스템'을 본격 운영한다고 21일 밝혔다.
이번 시스템은 보건환경연구원이 기상청과 지난해 업무협약을 체결한 뒤 공동 개발한 것으로 실시간 기상자료와 축산악취 배출 정보를 연계해 악취의 이동 경로와 영향 범위를 최대 48시간 전에 예측한다.
연구원은 올해 상반기 현장 측정을 통해 실측값과 예측값을 비교·보완하며 예측 모델의 정확도를 높였으며 전주시와 김제시, 완주군 등 관계 시군에 예보 정보를 매일 제공할 계획이다.
고농도 악취가 예보되면 해당 지자체는 주요 축산시설과 가축분뇨처리시설의 악취 저감시설 가동 여부를 점검하는 등 현장 대응에 나선다.
악취 발생 가능성이 높은 시기에 배출원을 사전에 관리해 주민 생활권으로의 악취 확산을 최소화한다는 방침이다.
특히 최대 48시간 전 악취 확산을 예측할 수 있어 기존의 사후 민원 대응에서 벗어나 기상 여건에 맞춘 예방 중심의 악취 관리가 가능해질 것으로 기대된다.
이를 통해 악취 저감은 물론 행정 대응의 효율성과 주민 체감 만족도 향상에도 도움이 될 것으로 전망된다.
전경식 전북 보건환경연구원장은 "예측 정확도를 지속적으로 높이고 현재 김제 용지와 전북혁신도시를 중심으로 운영하는 시스템을 도내 다른 악취 취약지역까지 단계적으로 확대하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com