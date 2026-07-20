경북도의회 의장단 폭우 피해현장 복구현황 점검

AI 핵심 요약beta
- 경북도의회 의장단과 도의원들이 20일 폭우피해 의성·안동 현장을 찾아 응급복구 상황을 점검했다.
- 의장단은 피해주민 애로사항을 청취하고 복구에 나선 공무원과 관계자들을 현장에서 격려했다.
- 도의회는 신속한 피해복구와 지원을 위해 관계기관과 협력하고 행정·제도적 지원을 지속 점검하기로 했다.
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[의성·안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도의회 의장단과 안동시·의성군지역 도의원들이 폭우피해 현장을 찾아 응급복구 추진현황을 점검하고 피해주민들의 애로사항을 청취했다.
김희수 도의회 의장과 이춘우·박순범 부의장, 연규식 대변인 등 의장단과 최병근 의회운영위원회 위원장, 김대진 문화환경위원회 위원장, 권백신 행정보건복지위원회 부위원장, 김정대·정용채 도의원, 김수문·최태림·장은주 도의원은 20일 폭우로 극심한 피해를 입은 의성군 단촌면과 안동시 일직면 피해현장을 긴급 방문해 응급 복구 추진현황을 점검하고 주민들의 목소리를 청취했다.
또 응급복구에 구슬땀을 흘리고 있는 관계 공무원과 복구 관계자들을 격려했다.
김희수 의장은 "예기치 못한 집중호우로 삶의 터전을 잃거나 큰 불편을 겪고 계신 도민 여러분께 깊은 위로의 말씀을 드린다"며 "무엇보다 주민들의 안전과 일상 회복이 최우선인 만큼 피해 복구와 지원이 신속하게 이루어질 수 있도록 모든 역량을 집중해야 한다"고 말했다.
김 의장은 또 "현장에서 확인한 주민들의 애로사항이 조속히 해결되고 복구 과정에서 필요한 지원이 차질 없이 이뤄질 수 있도록 경북도의회도 관계기관과 긴밀히 협력하며 필요한 행정적·제도적 지원에 만전을 기하겠다"고 강조했다.
경북도의회는 피해지역의 복구 상황을 지속적으로 점검하고 피해 주민들이 하루빨리 일상을 회복할 수 있도록 필요한 조치를 다할 계획이라고 밝혔다.
nulcheon@newspim.com