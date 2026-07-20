광명시, 상반기 일자리 1만3000여개 창출...연간 목표 79% 달성

AI 핵심 요약beta
- 광명시가 20일 올해 상반기 일자리 창출 성과를 발표했다
- 상반기 1만3483개 일자리 창출해 연간 목표의 79%를 달성했다
- 직접일자리·창업지원·고용안전망 등에서 90% 안팎 성과를 내고 맞춤형 일자리 복지 확대를 예고했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
분기별 현장 점검으로 실행력 강화...연말 우수사업 포상
박승원 시장 " 시민과 도시가 함께 상생 발전하는 광명 완성"
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 민생 경제 회복의 핵심인 양질의 일자리 확대에 행정 역량을 집중하며 가시적인 성과를 거두고 있다.
광명시는 '2026년 일자리대책 종합계획'의 2분기 이행 실태를 점검한 결과 올해 총 일자리 목표인 1만6965개 중 79%에 달하는 1만3483개의 일자리를 상반기 동안 창출했다고 20일 밝혔다.
시는 '미래 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화와 시민 삶의 질 향상'을 비전으로 정하고 이를 실현하기 위한 체계적인 일자리 정책을 정교하게 추진해 왔다.
현재 시는 ▲수요 맞춤형 고용서비스 강화 ▲소상공인·중소기업 경쟁력 강화 ▲미래산업 생태계 조성 ▲ESG(환경·사회·투명) 경영 기반 일자리 창출 등 4대 추진 전략을 수립하고 이를 뒷받침할 13개 핵심과제와 123개 세부과제를 동시다발적으로 진행 중이다.
사업 유형별 성과를 살펴보면 서민 경제의 버팀목이 되는 '직접일자리 사업' 분야에서 총 5689개의 일자리를 만들어내며 연간 목표의 88%를 조기 달성했다. 공공일자리와 취약계층 일자리 등 도민과 시민들의 실생활에 직결된 분야에서 안정적인 고용 기반을 다졌다는 평가다.
지역 경제의 역동성을 높이는 '창업 지원' 분야는 총 817건을 지원해 목표 대비 94%라는 높은 달성률을 기록했다. 시는 창업지원센터 내실화와 맞춤형 창업 교육 프로그램 운영을 통해 골목상권과 지역 창업 생태계를 활성화하고 신규 일자리 유입을 견인하고 있다.
이와 함께 '고용안전망 및 일자리 인프라 구축' 분야에서도 1412건을 추진해 목표의 95%를 채웠으며 급변하는 고용 환경에 대응하기 위한 '직업능력개발훈련'과 '고용서비스 사업' 역시 당초 계획에 맞춰 차질 없이 순항하고 있다.
시는 123개에 달하는 전체 세부과제의 추진 상황과 실적을 분기별로 꼼꼼히 점검해 정책의 현장 실행력을 극대화할 방침이다. 연말에는 올해 추진된 일자리 사업 성과를 종합적으로 평가해 우수 사업을 선정·포상하는 등 촘촘한 성과관리 시스템을 가동 시민들이 피부로 체감할 수 있는 일자리 질 개선에 총력을 기울일 계획이다.
박승원 광명시장은 "시민들에게 제공되는 좋은 일자리는 지역경제를 살리고 가계 경제를 더욱 든든하게 만드는 가장 본질적인 사회적 기반"이라며 "신산업 환경에 부합하는 미래 일자리를 지속해서 발굴하는 한편 청년부터 어르신까지 시민의 생애주기에 맞춘 촘촘한 맞춤형 일자리 복지 정책을 확대해 시민과 도시가 함께 상생 발전하는 광명시를 완성하겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com