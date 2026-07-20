리튬배터리 로봇 수백대…인천 쿠팡 물류센터 화재 5층 확산 저지 총력

AI 핵심 요약beta
- 소방당국이 20일 인천 쿠팡 화재 진압에 총력했다
- 5층 리튬배터리 로봇 수백대로 하층부 연소 차단에 집중했다
- 인명 피해는 없었고 경찰은 전담 수사팀으로 화재 원인 조사에 착수했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 3일째 인천 쿠팡 물류센터 화재를 진압하는 소방당국이 불길이 5층으로 번지는 일을 막기 위해 총력을 다하고 있다. 5층에는 리튬배터리 로봇 수백대가 있어서다. 자칫 5층으로 불길이 번질 시 화재가 급속도로 확산될 수 있다는 게 소방당국 설명이다.
20일 소방당국에 따르면 허석경 인천서부소장은 이날 쿠팡 물류센터 주변에서 브리핑을 열고 "5층에는 리튬 배터리를 사용하는 물류창고형 로봇 수백대가 있고 이곳으로 연소 확대 시 건물 전체로 연소가 급격히 이뤄질 수 있다"고 말했다.
허 소장은 "대원들이 5층 내부에 진입해 연소 확대를 저지하고 있다"며 "5층 리튬 배터리 모듈 총량은 국내에서 생산되는 자동차에 들어가는 가장 큰 배터리 20개 분량"이라고 설명했다.
이어 허 소장은 "상층부(6~8층) 연소보다 위험성이 높은 하층부 연소 저지에 집중하고 있다"며 "하층부로 번지기 시작하면 건물 전체로 번질 우려가 있다"고 부연했다.
이번 화재는 지난 18일 오전 6시 54분쯤 인천 서구 석남동에 있는 쿠팡 물류센터 6층에서 발생했다. 화염은 7층까지 번졌다. 소방 당국은 총력 대응을 위해 소방동원령을 발령했다. 소방동원령은 인근 8개 시도 인력과 장비를 동원하는 조치다.
현재까지 화재로 인한 사망자는 발생하지 않았다. 물류센터 내부 직원 121명은 자력으로 대피했다. 다만 진화 과정에서 사다리차를 운전하던 40대 소방관 1명이 연기를 흡입해 병원 치료를 받고 있다.
인천 쿠팡 물류센터는 연면적 29만9000㎡로 8층 규모다. 다량의 가연성 물질과 약 10m인 층별 높은 층고로 소방 대원 내부 진입에 어려움을 겪고 있다. 인천 서구에 장맛비가 내렸으나 건물 내부로까지 빗물이 도달하지 못해 화재 진압에 도움이 되지 않았다.
소방당국은 이날 상황을 보며 소방운영체계 변경을 검토하고 있다. 허 서장은 "오늘 밤 안에 대응 단계 변화 등 어떤 결단이라도 내려보고 싶은 마음은 있지만 가능할지는 상황 판단 회의를 열어봐야 한다"고 말했다.
한편 인천경찰청은 전담 수사팀을 꾸려 화재 원인 등을 조사한다.
ace@newspim.com