안산시 '반월·시화 산단 AI 전환' 상생 선포...'미니 얼라이언스' 출범

AI 핵심 요약beta
- 안산시는 20일 반월·시화산단 AI 전환 선포식을 열고 제조혁신 거점 도약을 선언했다
- 이민근 시장은 AX 실증산단과 연계해 GGFEZ 활성화·SDF R&D·노후 기반 정비 등 3대 정책 과제를 정부에 건의했다
- 반월·시화 미니 얼라이언스가 출범해 제조업 AI 전환·디지털 혁신 확산의 컨트롤타워를 자임하고 공동 R&D·현장 실증을 추진한다
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'반월·시화 미니 얼라이언스' 공식 출범...AI 공급·제조기업 매칭 역점
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 국내 최대 제조업 집적지인 반월·시화 국가산업단지를 인공지능(AI) 기반의 제조혁신 거점으로 탈바꿈하기 위한 산·학·연·관 협력체계가 전격 구축됐다.
경기 안산시는 20일 시흥비즈니스센터 컨벤션홀에서 열린 '반월·시화 인공지능 전환(AX) 상생·협력 선포식'에 참석해 산업단지의 디지털 고도화와 산업경쟁력 강화를 위한 본격적인 행보에 나섰다고 밝혔다.
한국산업단지공단이 주관한 이번 행사는 정부의 'AX 실증산단 구축사업'과 연계해 마련됐다. 이민근 안산시장과 김현 국회의원, 한명훈 안산시의회 의장, 임병택 시흥시장, 이상훈 한국산업단지공단 이사장을 비롯해 기업체, 대학, 연구기관 관계자 등 200여 명이 자리를 함께했다.
이날 행사는 김정관 산업통상자원부 장관 주재의 간담회를 시작으로 AI 기술 전시·상담 프로그램인 '맥스(M·AX) 카라반' 참관, 상생·협력 선포식, 맥스 협력지구(클러스터) 조성방안 및 제조 AI 우수사례 발표 순으로 진행됐다.
이민근 안산시장은 장관 주재 간담회에서 반월·시화산단의 신속한 AI 전환을 위한 3대 정부 정책 과제를 강력히 건의했다.
안산시가 제안한 과제는 ▲경기경제자유구역(GGFEZ) 안산사이언스밸리지구 활성화 지원 ▲숙련 작업자의 노하우(암묵지)를 디지털화하는 AX 솔루션 R&D 확대 및 중소기업형 소규모 스마트 공장인 '에스디에프(SDF:Small Dark Factory)' 연구개발 지원 ▲안산스마트허브 노후 기반시설 정비 지원 등이다. 이 시장은 제조기업들이 현장에서 체감할 수 있는 속도감 있는 지원을 요청했다.
본 행사에서는 지자체, 공공기관, 대학, 연구소, 경제단체, 입주기업 등이 대거 참여하는 '반월·시화 미니(MINI) 얼라이언스'가 공식 출범했다.
이 얼라이언스는 산단 내 제조업의 AI 전환과 디지털 혁신 확산을 주도하는 컨트롤타워 역할을 맡는다. 참여 기관들은 AI 기술 도입, 데이터 활용 실증, 전문 인력 양성, 기업 맞춤형 컨설팅 등을 유기적으로 연계하기로 뜻을 모았다.
특히 AI 기술 공급기업과 수요자인 제조기업 간의 매칭을 주도하고 공동 R&D와 현장 실증을 지원해 산단 전반으로 AI 활용을 확산시킬 방침이다.
행사장에서는 제조 특화 AI 솔루션과 산업용 로봇 등 다양한 디지털 전환(DX) 기술도 소개됐다. 두산로보틱스, 인터엑스, 한국오므론제어기기 등 전문기업들이 실제 현장 적용 사례를 발표했으며 7개 솔루션 기업이 산단 입주기업을 대상으로 맞춤형 기술 상담을 진행해 호응을 얻었다.
이민근 안산시장은 "인공지능은 이제 제조업의 생산성과 직결되는 핵심 동력이며 반월·시화산단이 대한민국 제조혁신의 중심축으로 도약해야 할 시점"이라며 "한국산업단지공단 및 산업계와 긴밀히 공조해 기업들이 AI 기술을 현장에 적극 도입할 수 있도록 행·재정적 지원을 아끼지 않겠으며 궁극적으로 이곳을 대한민국 대표 AI 제조혁신 거점으로 육성하겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com