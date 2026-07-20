K-헬스미래추진단, 스위스서 희귀질환 극복 위한 글로벌 파트너십 구축

AI 핵심 요약beta
- 한국보건산업진흥원 추진단이 17일 스위스에서 희귀질환 극복 국제협력 워크숍을 개최했다
- 이번 워크숍은 한국형 ARPA-H 미정복질환 임무 성과를 글로벌 연구자 네트워크와 연계해 협력을 확대하기 위해 마련됐다
- 스위스 한인 전문가 모임 KSBPN과 협력해 환자데이터·임상·규제 경험을 공유하고 환자 맞춤형 치료제 개발 글로벌 협력을 강화하기로 했다
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"환자 맞춤형 치료제 개발 확대할 것"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 한국보건산업진흥원 K-헬스미래추진단(추진단)이 스위스에서 현지 한인 바이오 전문가들과 손잡고 미정복 희귀질환 극복을 위한 국제 협력 네트워크 구축에 나섰다.
추진단은 지난 17일 스위스 바젤에서 한-스위스 바이오제약 네트워크(Korea-Swiss BioPharma Network·KSBPN)와 공동으로 '희귀함을 넘어: 희귀질환 치료 혁신을 위한 글로벌 파트너십' 워크숍을 개최했다고 20일 밝혔다.
한국형 ARPA-H 프로젝트는 보건안보 확립, 미정복질환 극복, 바이오헬스 초격차기술 확보, 복지·돌봄 개선, 필수의료 혁신 5대 임무를 중심으로 국가 보건의료 분야의 난제를 해결하는 도전혁신형 연구개발 사업이다. 이번 워크숍은 이 가운데 미정복질환 임무 중 희귀질환 분야의 성과를 글로벌 연구자 네트워크와 연계하고 국제 협력 기반을 확대하기 위해 마련됐다.
스위스는 글로벌 바이오헬스 산업과 연구혁신 생태계가 집적된 국가다. 국가 차원의 희귀질환 데이터 인프라와 임상·규제 역량을 갖추고 있어 국제 공동연구의 최적 협력 파트너로 평가받고 있다.
특히 KSBPN은 스위스 소재 제약·바이오 기업과 연구기관에 재직 중인 한인 전문가들로 구성된 비영리 협의체다. 한국과 스위스 간 제약·바이오 산업 연구협력 활성화에 기여하고 있다. 워크숍에서는 희귀질환 연구개발, 환자데이터 활용, 실제임상근거, 글로벌 임상·규제 동향 등을 주제로 다양한 발표가 진행됐다.
박미선 미정복질환 임무 PM은 "희귀질환은 환자 수가 적고 질환별 특성이 다양해 국제 협력이 필수적인 분야"라며 "이번 워크숍을 통해 환자데이터와 임상·규제 경험을 공유할 수 있는 협력 기반을 마련한 만큼 앞으로도 환자 맞춤형 치료제 개발을 위한 글로벌 협력을 확대해 나가겠다"고 강조했다.
선경 추진단장은 "한국형 ARPA-H 프로젝트는 국가 난제를 해결하기 위해 최고 수준의 연구자와 혁신 역량을 연결하는 도전혁신형 연구개발 사업"이라며 "이번 스위스 워크숍은 희귀질환 분야의 글로벌 협력 가능성을 확인한 뜻깊은 자리로 환자들에게 실질적인 변화를 가져올 수 있는 혁신적 성과를 창출해 나가겠다"고 밝혔다.
sdk1991@newspim.com