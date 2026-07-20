화성시 '그냥드림 온' 방문 최태원 대한상의 회장 2억원 기부

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시는 20일 그냥드림 온라운지에서 상의 공동챌린지 선포식과 기부금 전달식을 개최했다.
- 전국 74개 상공회의소와 기업들이 그냥드림 사업을 첫 협력 모델로 선정해 재정·현물 지원과 봉사·홍보 등 민관협력을 추진하기로 했다.
- 최태원 대한상의 회장은 기업들을 대표해 그냥드림 사업에 약 2억 원을 기부했고, 참석자들은 현장 점검과 봉사활동을 진행했다.
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[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 20일 오전 나래울종합사회복지관 내 '그냥드림 온(溫)라운지'에서 보건복지부, 대한상공회의소, 한국사회복지협의회와 함께 복지 사각지대 해소를 위한 '전국상의 공동챌린지 선포식 및 기부금 전달식'을 개최했다고 밝혔다.
이번 행사는 전국 74개 상공회의소와 지역 기업이 함께 사회문제 해결에 나서는 첫 공동 실천 프로젝트다.
화성특례시 그냥드림을 포함해 '그냥드림' 사업을 첫 협력 모델로 선정한 상공회의소는 앞으로 지역별 '그냥드림' 사업을 대상으로 재정 지원과 현물 기부, 봉사활동, 홍보 캠페인 등을 추진하며 민관협력을 확대해 나갈 계획이다.
대한상공회의소와 한국사회복지협의회가 주최한 이날 행사에는 윤성진 화성특례시 제1부시장을 비롯해 정은경 보건복지부 장관, 최태원 대한상공회의소 회장, 안상교 화성상공회의소 회장을 포함한 지역 상공회의소 회장단, 김현훈 한국사회복지협의회 회장, 양송희 전국푸드뱅크 단장, 김정희 나래울종합사회복지관장 등이 참석했다.
이날 행사에 참석한 최태원 대한상공회의소 회장은 인사말에서 "이번 기부는 신기업가정신협의회(ERT) 활동의 일환으로 기업들이 지역 사회의 문제를 발견하고 해결하는 협력 모델을 만들기 위한 취지"라며 "대기업과 중소기업이 모두 함께해서 의미 있는데 오늘 기부가 기업 기부의 마중물이 되기 바란다"고 말했다.
간담회에 이어 지하 1층 '그냥드림 온(溫)라운지'에서는 기부금 전달식과 기념촬영이 진행됐다.
최태원 대한상공회의소 회장은 기업들을 대표해 '그냥드림' 사업에 2억 원을 기부했다.
이번에 전달된 기부금은 약 2억 원 규모의 재정, 현물, 홍보 지원 등에 사용될 예정이다.
이후 참석자들은 화성특례시 '그냥드림' 운영 현장을 둘러보며 시설 운영 방식과 이용 절차를 살펴본 뒤 그냥드림'꾸러미를 제작하는 봉사활동에도 참여했다.
정명근 화성특례시장은 "우리 시의 '그냥드림'을 직접 방문해 주신 정은경 보건복지부 장관님과 따뜻한 손길을 내밀어 주신 최태원 회장님을 비롯한 기업인들께 진심으로 감사드린다"며 "여러분들의 마음은 도움이 필요한 우리 이웃들에게 '사회가 늘 곁에 있겠다'는 위로가 될 것"이라고 전했다.
ssamdory75@newspim.com