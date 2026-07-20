전북자치도·전북대·현대차, 인재양성 협력…산학연 연계 강화

AI 핵심 요약beta
- 전북특별자치도가 20일 전북대·현대차와 성장엔진 산업 핵심 인재 양성 업무협약을 체결했다
- 세 기관은 피지컬AI·로봇·에너지 교육연구 협력과 계약학과 설치·공유대학 공동교육과정 운영에 나서기로 했다
- 도와 도내 13개 대학은 유학생 전주기 지원체계를 구축해 새만금 개발과 성장엔진 산업 전문인력 양성과 지역 정착을 기대했다
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도내 13개 대학과 공유대학 운영 협약, 유학생 전주기 지원체계 구축
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 전북대학교, 현대자동차와 지역 성장엔진 산업을 이끌 핵심 인재 양성을 위한 업무협약을 체결했다고 20일 밝혔다.
이날 도청에서 열린 협약식에는 이원택 전북도지사, 양오봉 전북대학교 총장, 신승규 현대자동차 부사장이 참석해 산업과 교육·연구를 연계한 협력체계를 구축하고 지역 정착형 인재 양성에 힘을 모으기로 했다.
협약에 따라 세 기관은 피지컬 AI·로봇과 에너지 등 첨단산업 분야 교육·연구 협력 기반을 조성하고 현대차 수요 기반 계약학과 설치·운영, 기술협력 포럼을 통한 공동연구과제 발굴·수행, 도내 대학 연계형 공유대학 공동교육과정 운영 등에 협력한다.
계약학과 이수 학생의 채용 연계는 향후 사업 추진 상황을 고려해 별도로 협의할 예정이다.
전북자치도는 이날 도내 13개 대학과 5극3특 초광역 공유대학 운영 및 유학생 통합지원체계 구축을 위한 업무협약도 체결했다.
도와 대학들은 교육과정과 유·무형 인프라를 공동 활용해 대학 간 협력을 확대하고 유학생 유치부터 학업, 취업, 정주까지 이어지는 전주기 지원체계를 구축할 계획이다.
도는 이번 협약을 계기로 새만금 개발과 성장엔진 산업 육성에 필요한 전문인력을 체계적으로 양성하고 지역에서 배출된 인재가 산업 현장에 정착하는 선순환 기반이 마련될 것으로 기대하고 있다.
이원택 전북지사는 "지역에서 키운 성장엔진 인재가 산업을 이끌고 전북에 정착할 때 더 큰 전북을 만들 수 있다"며 "도와 대학, 기업이 함께 협력해 청년과 외국인 유학생 모두가 배우고 일하며 머무는 전북을 만들어 가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com