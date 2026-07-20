수원시, 시민 참여형 '2026 나눔문화 프로젝트 모아' 출정식 열어

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시는 20일 수원시청에서 나눔문화 프로젝트 모아 출정식을 열었다.
- 모아 프로젝트는 독립운동길 조성·자원순환·취약계층 지원·기업 협력 등 4개 파트너십으로 추진된다.
- 이재준 시장은 참여 기관에 감사패를 전달하고 시민 참여로 더 많은 나눔의 기적을 기대한다고 밝혔다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 20일 수원시청 대강당에서 '2026 나눔문화 프로젝트 모아(M.O.A)' 출정식을 열었다고 밝혔다.
'나눔문화 프로젝트 모아(M.O.A)'는 수원시자원봉사센터가 추진하는 도시의 변화를 만들어가는 시민 참여형 프로젝트다.
모아(M.O.A)는 '역사와 기억'(Memory), '나눔의 확장'(Outreach), '실천과 변화'(Action)의 약자다.
수원 독립운동의 길 추진위원회의 전략 프로젝트 '수원 독립운동의 길 조성'과 ▲수원시 자원순환 캠페인 '모아쓰원'(수원환경운동연합&청소자원과) ▲수원이가(家) 드림(dream) ▲(가칭)우크라이나 전쟁 피해 고려인 희망지원 프로젝트(우리민족서로돕기 운동) ▲(가칭)기업·단체 협력 자원봉사 프로젝트(기업사회공헌 네트워크) 등 4개의 파트너십 프로젝트로 구성된다.
출정식에는 이재준 수원특례시장, 수원특례시의회 유재광 부의장과 시의원, 프로젝트 참여 기관·단체, 자원봉사자 등이 참석했다.
이재준 시장은 프로젝트 참여 기관·단체에 감사패를 전달했다.
이재준 시장은 "그동안 추진한 나눔문화프로젝트에 시민들 적극적으로 참여해주셨고 수원 새벽빛 장애인 야간학교 교육 환경을 개선하는 등 열매를 맺었다"며 "올해도 나눔문화프로젝트로 많은 기적이 일어나길 바란다"고 말했다.
이어 "소외된 이웃을 돌보고 도시의 미래를 만들어가는 자원봉사들에게 감사드린다"고 덧붙였다.
ssamdory75@newspim.com